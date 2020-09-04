Коронавирус в Украине: инфекционист предупредил о всплеске эпидемии

Украине осенью грозит всплеск эпидемии COVID-19, спрогнозировал Вадим Аристов / УНИАН

Инфекционист и стратег Вадим Аристов предупредил, что осенью в Украине будет всплеск эпидемии коронавируса COVID-19, может возрасти не только заболеваемость, но и летальность.

Основной фактор, который будет способствовать большей заболеваемости, – не грипп, а то, что люди будут больше времени проводить в помещениях, рассказал эксперт на чате в Главреде.

Собеседник отметил, что предприятия уже истощились и использовали свои запасы, поэтому больше требуют от людей находиться в офисе, присутствовать на работе.

"... люди чисто психологически устали носить маски и соблюдать ограничения, поэтому они слышат лишь то, что хотят слышать. Это, в конце концов, приведет к неправильному поведению", – считает стратег.

Читайте такжеИнфекционист спрогнозировал конец пандемии коронавирусаНапомним, 19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине фактически началась вторая волна коронавируса.

Эпидемиолог Андрей Александрин поделился мнением, что в нашей стране вторая волна COVID-19 будет осенью, и она ожидается опаснее первой.