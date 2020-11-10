Коронавирус в Украине: инфекционист указала на серьезную зимнюю опасность

Поездки в общественном транспорте зимой из-за COVID-19 станут еще опаснее, считает инфекционист / УНИАН

Инфекционист Екатерина Булавинова предупредила, что зимой в Украине в условиях разгула коронавируса COVID-19, из-за которого введен карантин 2020, будет намного опаснее ездить в общественном транспорте.

В маршрутках и автобусах не будет открытых окон, и пространство будет закупоренным, рассказала врач в сюжете Сніданку з 1+1, который размещен на tsn.ua.

Собеседница отметила, что в общественном транспорте люди не придерживаются дистанции и неправильно носят маски – не прикрывают нос.

"…на мой взгляд, особенно сейчас, когда (на носу – Ред.) зима, то транспорт общественный… еще если раньше в автобусе, в маршрутке можно было представить открытые окна… то сейчас все это будет очень закупоренное пространство… и, конечно, это будет очень-очень… еще опаснее", – предупредила врач.