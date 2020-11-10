Коронавирус в Украине: инфекционист указала на серьезную зимнюю опасность

В общественном транспорте в холодную пору года пространство будет закупоренным, отметила медик.
Инфекционист Екатерина Булавинова предупредила, что зимой в Украине в условиях разгула коронавируса COVID-19, из-за которого введен карантин 2020, будет намного опаснее ездить в общественном транспорте.
В маршрутках и автобусах не будет открытых окон, и пространство будет закупоренным, рассказала врач в сюжете Сніданку з 1+1, который размещен на tsn.ua.
Собеседница отметила, что в общественном транспорте люди не придерживаются дистанции и неправильно носят маски – не прикрывают нос.
"…на мой взгляд, особенно сейчас, когда (на носу – Ред.) зима, то транспорт общественный… еще если раньше в автобусе, в маршрутке можно было представить открытые окна… то сейчас все это будет очень закупоренное пространство… и, конечно, это будет очень-очень… еще опаснее", – предупредила врач.
- Напомним, из-за коронавируса в марте была объявлена пандемия. С 11 марта в Украине стартовал общенациональный карантин, а потом ограничительные меры стали адаптивными – их судьбу начали решать местные власти.
- Карантин, в частности, предусматривает соблюдение масочного режима, дистанции 1,5 метра, а также перевозку в транспорте того количества пассажиров, для которого предусмотрены сидячие места.
- Кабмин решил, что карантин в Украине должен действовать до конца текущего года.