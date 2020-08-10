Из-за вспышки COVID-19 Черновицкая область может попасть в "красную зону"

9 августа на Буковине зафиксировали 108 новых случаев заражения / УНИАН

В Черновицкой области - вспышка коронавируса. Два дня подряд там фиксируют более сотни больных. Область может попасть в "красную зону".

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, 9 августа на Буковине зафиксировали 108 новых случаев заражения COVID-19. Всего было исследовано 432 образца.

"Таким образом, всего инфицированных на Буковине от первого установленного случая - 6777 человек", - говорится в сообщении.

На данный момент болезнь в области побороли 5215 человек.

"Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в "красную зону". Это означает возвращение к жесткому карантину", - предупредил Осачук.

Как сообщал Главред, Министерство здравоохранения предложило правительству расширить перечень критериев, по которым происходит разделение страны на зоны эпидемической опасности.

"Одним из основных показателей, который мы предложим на заседании правительства в понедельник, будет количество активных больных за последние семь дней. То есть мы будем видеть, как ухудшается или улучшается ситуация на территории района или города", - рассказал глава МОЗ Максим Степанов.

Коронавирус в Украине - статистика на 9 августа

По состоянию на утро воскресенья, 9 августа, в Украине официально зафиксировали 80 949 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в Украине поставили +1199 новых диагнозов.

Болезнь убила в Украине 1897 граждан, за сутки скончались +18 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса – 43 972 человека, за сутки +317.