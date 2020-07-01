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Эпидемия коронавируса в Украине изменит темп: эксперт дал прогноз до конца месяца

В конце июля суточное количество новых зараженных COVID-19 за сутки может превысить 2 тысячи человек.

1 июля 2020, 07:58
коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине замедлит темпы/ УНИАН

Число зараженных коронавирусом в Украине стремительно растет. В последнее время фиксируют около тысячи новых зараженных каждые сутки. В НАН Украины прогнозируют, что к концу недели, 3 июля, эпидемия коронавируса в Украине несколько замедлится.

В частности, среднее суточное количество заболевших составит 1143 (на прошлой неделе эта цифра составляла 1170). А количество смертей будет в пределах 14–18 случаев в сутки (на прошлой неделе этот показатель составлял 20–24).

При этом, по прогнозам рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, больше всего больных будут фиксировать во Львовской области, на Закарпатье, в Ровенской и Одесской областях, а также в Киеве.

Также отмечается, что при сохранении текущей тенденции уже в конце июля суточное количество новых инфекций может превысить 2 тысячи.

Вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний отметил, что данные прогнозы не учитывают влияние изменения количества тестирования и решения администраций по изменению карантина.

"Статистика по Украине демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению количества новых инфицированных в день, но при этом темпы развития эпидемии снизились по сравнению с предыдущей неделей. Львовщина и Закарпатье показали значительно лучшую динамику, чем ожидалось, но они все равно в лидерах по темпам распространения инфекции. Причина – увеличение контактов населения", – рассказал ученый украинским СМИ.

По его словам, с начала июня существенно возросла доля инфицированных, у которых не было симптомов на момент обращения - таких пациентов около 60 %. Также уменьшается количество новых инфицированных, которые нуждаются в госпитализации – их около 20 %.

"Проведенный анализ свидетельствует о том, что среди новых инфицированных существенно возросла вероятность легкого течения болезни. Об этом говорит уменьшение количества смертей. Сравнивая новые данные с прогнозом от 19 июня, можно сказать, что темпы распространения эпидемии уменьшаются, но при этом все еще остаются высокими", – резюмировал Загородний.

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Как сообщал Главред, во состоянию на утро вторника, 30 июня, коронавирус в Украине официально заразил 44 344 людей. За сутки китайский коронавирус обнаружили у +706 человек.

Жертвами COVID-19 стали 1159 человек (+12 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 19 115 человек.

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