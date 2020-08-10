Коронавирус в Украине: к ослаблению карантина не готовы 9 областей

В двух областях превышены показатели загруженности коек в больницах.
По состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом в двух областях превышены показатели загруженности коек в больницах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В частности, не готовы смягчать ограничения:
- Волынская область (выявление 15,68%);
- Житомирская область (выявление 12,28%);
- Ивано-Франковская область (выявление 17,44%);
- Львовская область (загруженность коек 52,48%);
- Одесская область (динамика 18,55%);
- Ровенская область (выявление 15,98%);
- Сумская область (динамика 40,56%);
- Харьковская область (выявление 15,08%);
- Черновицкая область (загруженность коек 55,63%, выявления 18,42% и динамика 11,46%).
Коронавирус в Украине 10 августа
По состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине зафиксированы 81 957 случаев заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 9 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1008.
Жертвами COVID-19 стали 1 922 человека (+25 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 44 359 человек (+387 за сутки).
Как сообщал Главред, в Черновицкой области - вспышка коронавируса. Как заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, область может попасть в "красную зону".