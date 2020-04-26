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Кабмин пообещал доплаты за больных коронавирусом: кому и сколько

26 апреля 2020, 21:28

Правительство утвердило план доплат медикам за каждого больного китайским вирусом.

Медики
Медикам пообещали доплаты за каждого больного коронавирусом / ТСН

Кабинет министров, который ранее опубликовал план выхода страны из карантина, решил поддержать медиков и определил схему оплаты лечения больных коронавирусом за счет государства.

Как заявила замминистра Минздрава Елена Теряева на своей странице в Facebook, правительство утвердило доплаты в 300% для врачей, задействованных в лечении больных коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что пока документ, где прописаны все условия и тарифы, не опубликовали на сайте Кабинета министров Украины, однако он появится в ближайшее время.

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"Центры оказания экстренной медицинской помощи и их работники смогут получать доплаты за работу с пациентом с COVID-19", - сообщила Елена Теряева.

По ее информации, мобильные бригады медиков должны выезжать к пациентам, у которых есть подозрения на COVID-19. По приезду врачи будут делать забор образцов для тестирования методом ПЦР по месту нахождения пациентов.

За каждый подтвержденный случай коронавируса будет происходить оплата. Тариф за подобную услугу, за каждую бригаду составляет около 51 тысячи гривен в месяц. В эту сумму будут применяться корректирующие коэффициенты в зависимости от количества выездов каждой мобильной бригады.

Таким образом власти собираются поддержать украинских медиков. Так же, как уверяет замминистра, больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19, будут получать оплату.

"В этот пакет оплаты входит 300% надбавки к зарплате медиков, необходимые лекарства и медицинские изделия", - уточнила Елена Теряева.

Карантин в Украине

Как сообщал Главред, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что карантин в Украине будет отменен при условии снижения темпов заболеваемости коронавирусом COVID-19. Минздрав уже подготовил план по снятию в стране ограничительных мер, он включает пять этапов. 

Позже советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко также назвал приблизительные сроки, когда карантин в Украине будет отменен.

коронавирус Минздрав
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