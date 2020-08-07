Covid-19 наступает: Кабмин начинает работать в чрезвычайном режиме

Шмыгаль напомнимл, что эпидемия усугубляется / УНИАН

Кабинет министров в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране переходит на чрезвычайный режим работы для координации действий на всех уровнях.

"С завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", – цитирует пресс-служба Кабмина премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Правительство 8 августа проведет экстренное заседание, на котором рассмотрят вопрос ухудшения ситуации с эпидемией в регионах, а также на территории оккупированного Крыма, где могут занижаться показатели заболеваемости.

Кабмин рассмотрит вопрос о внесении изменений в перечень критериев определения цвета эпидемической опасности по областям.

"Сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 - 1453 человека. Больше всего новых случаев - в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях", - напомнил Шмыгаль.

Как ранее сообщалось, Министерство здравоохранения предлагает правительству расширить перечень критериев, по которым происходит разделение страны на зоны эпидемической опасности.

Напомним, с 8 августа Луцк и Тернополь будут переведены из "красной" зоны карантина в "оранжевую" и "желтую" соответственно.