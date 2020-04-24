Как Украина будет выходить из карантина: 5 главных этапов

Кабмин разработал план выхода из карантина / УНИАН

В Украине с 11 мая начнут постепенно смягчать карантин при условии, если число новых случаев коронавируса в течение 10 дней не будет превышать 5%.

По информации пресс-службы, Кабмин разработал и презентовал сегодня четкий план смягчения ограничений.

Так, Украина будет выходить из карантина в пять этапов:

Первый этап: парки и розничная торговля

Первый этап может начаться уже с 11 мая при условии, что в течение 10 дней число новых случаев не превышает 5%. В таком случае Кабмин планирует запустить:

парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (коме детских площадок);

часть объектов индустрии красоты;

тренировки в командных видах спорта;

оптовую и розничную торговли непродовольственными товарами;

кофейни (обслуживание на вынос);

автомойки, веломагазины, велопрокат;

заработают нотариусы, адвокаты, аудиторы.

Второй этап: подготовка к ВНО и отели

Старт второго этапа возможен при условии, что в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных каждый день снижается, а число выздоровевших растет. В этом случае Кабмин планирует запустить:

бытовое обслуживание населения;

возобновление обучения выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;

заведения общественного питания (обслуживание на вынос);

кинотеатры под открытым небом;

спортзалы и фитнес-центры (с ограничениями и без бассейнов);

отели;

возобновление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.

Третий этап: детские площадки и пассажирские перевозки в пределах области

При условии, что 10 дней подряд число выздоровевших в два раза превышает число новых случаев заражения. Медучреждения заполнены пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%, Кабмин планирует открыть:

спортивные и детские площадки;

заведения образования (отдельные);

метро (спецперевозки);

пассажирские перевозки в пределах области;

ТРЦ (без зон развлечения и детских площадок);

театры и кинотеатры;

хостелы, санатории, базы отдыха;

заведения общественного питания с посетителями.

Четвертый этап: метро и общественный транспорт

Если 10 дней подряд число новых не связанных между собой случаев каждый день будет меньше пяти на область, Кабмин планирует запустить:

метро и весь наземный пассажирский транспорт;

ТРЦ и другие развлекательные заведения;

спортзалы и фитнес-центры;

заведения общественного питания;

заведения культуры;

заведения образования;

плановую медицинскую и стоматологическую помощь.

Пятый этап: отмена ограничений

При условии прекращения внутренней передачи вируса - фиксируются единичные завезенные случаи - предполагается снятие всех остальных ограничений, кроме тех, которые установлены местной властью.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 24 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более 2,7 миллиона человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни превысило уже 190 тысяч человек.