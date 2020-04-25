В Минздраве показали, как китайская хворь шагает по Украине

В Минздраве обнародовали статистику распространения коронавируса / pixabay.com

В Минздраве обнародовали график скорости распространения опасного коронавируса по территории Украины. Также назвали области-лидеры по заболеваемости.

По данным ведомства в Telegram-канале Коронавирус в цифрах, первый случай заражения коронавирусом подтвержден 3 марта в Черновицкой области. После этого заболевание стало быстро распространяться в Киеве.

Сейчас Черновицкая область (1308) и Киев (1159) находятся на первом месте по количеству случаев заболевания COVID-19.

Также среди областей с самым большим показателем заболеваемости:

Ивано-Франковска (700);

Тернопольская (565);

Киевская (519);

Ровенская (483);

Винницкая (377);

Житомирская (337);

Львовская (317);

Кировоградская (306).

"Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек. Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина", - добавили в ведомстве.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, по состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине подтверждены 6592 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. За сутки были зафиксированы +467 новых случаев инфицирования.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

Также напомним, в Украине продлили карантин и уже очевидно, что дети в этом учебном году в школы не вернуться, поэтому в Министерстве образования и науки пояснили, как школьникам высчитают оценки за уходящий семестр и в целом за год.