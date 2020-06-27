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Рано сняли карантин: как ЕС накажет Украину за рост COVID-19 – эксперт

Из-за роста заболеваемости Covid-19 Украину в Европе ждет международная изоляция.

27 июня 2020, 15:10
Коронавирус в Украине - как ЕС накажет за то, что рано сняли карантин
Коронавирус в Украине - как ЕС накажет за то, что рано сняли карантин / УНИАН

Украина оказалась в красной зоне ВОЗ – среди стран с высоким темпом распространения коронавирусной инфекции. И первая реакция Евросоюза на эту новость уже последовала: украинцев не пустят в Европу с 1 июля.

"…все ограничительные меры, которые были у нас введены, оказались неэффективными", – пояснил в комментарии Апострофу руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, эпидемиолог Андрей Александрин, говоря о новых антирекордах Украины.

Он считает, что карантин в Украине сняли слишком рано и не имея на то достаточных оснований.

Читайте такжеКиеву и 12 областям приготовиться: Степанов анонсировал усиление карантина"В странах Европы ослабляют карантинные меры не просто так – у них были объективные причины. У нас этих причин не было. Когда украинцев два месяца держали по домам, мы не видели, чтобы государство отрабатывало какие-то меры инфекционной безопасности. Поэтому, как только мы немного ослабили, сразу увидели увеличение заболеваемости", – пояснил Александрин.

Теперь из-за роста заболеваемости Covid-19 Украину в Европе ждет международная изоляция.

"Ни одна адекватная страна не разрешит въезд людей из стран с большим распространением COVID-19. Думаю, в ближайшее время количество запретов на въезд украинцев в страны Европы будет увеличиваться", – прогнозирует врач.

Ранее эпидемиолог назвала три причины резкого скачка COVID-19 в Украине. Врач напомнила людям об ответственности друг перед другом в условиях ослабления карантина.

Коронавирус в Украине – статистика на 27 июня

Коронавирус в Украине официально зарегистрирован:

  • всего заболели – 42065 случаев заражения COVID-19;
  • за последние сутки – 948 новых случаев;
  • всего скончались от COVID-19 – 1110 человек (+24);
  • всего выздоровели – 18701 человек (+402).

При этом Киев обновил антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в столице выявили еще 142 случая.

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