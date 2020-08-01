Украина изменила правила въезда с 1 августа: новый список стран красной и зеленой зон

Причиной является негативная ситуация с распространением COVID-19 в государствах.
Минздрав принял решение расширить список стран красной зоны с 60 до 120 по причине негативной динамики распространения коронавирусной инфекции в данных государствах. Также украинцы и иностранцы столкнутся с новыми правилами въезда в Украину.
Министерство здравоохранения опубликовало новый список стран в субботу, 1 августа.
Теперь Украина определяет в группу стран красной зоны те государства, где число заражений на 100 тысяч населения за последние 2 недели превышает количество заболеваний в Украине за аналогичный период. Вторым показателем выступает число инфицированных людей за последние 14 дней с учетом превышения количества заражений за прошедшие 2 недели на 30%. До этого Киев классифицировал страны красной зоны по принципу количества активных заболевших на 100 тысяч населения.
Страны красной зоны
- Китай
- Венгрия
- Грузия
- Германия
- Чехия
- Болгария
- Албания
- Черногория
- Польша
- Франция
- Россия
Страны зеленой зоны
- Украина
- Швеция
- Португалия
- Хорватия
- Беларусь
- Великобритания
- Турция
- Словения
- Египет
- Италия
Подробный список стран красной и зеленой зон можно посмотреть на сайте Министерства здравоохранения.
Замглавы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что людям, которые приезжают из стран зеленой зоны в Украину, следует иметь в наличии полис медицинского страхования. Двухнедельную самоизоляцию и тесты на COVID-19 проходить не нужно.
Правила въезда в Украину из стран красной зоны
- Наличие полиса медицинского страхования
- Прохождение 14-дневной самоизоляции или готовность в течение суток сделать ПЦР-тест на COVID-19
- можно приехать на территорию Украины с уже готовым тестом, однако он должен быть сделан не позже, чем за 48 часов до того, как человек пересекает украинскую границу
Министерство здравоохранения обещает обновлять список стран красной и зеленой зон каждую неделю.Читайте такжеКарантин в Украине с 1 августа: какие города попали в красную, оранжевую и желтую зоны
Ранее такие меры анонсировал глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, это поможет адаптировать украинские критерии к европейским стандартам и упростит украинцам понимание вопросов пересечения границ.