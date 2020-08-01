Украина изменила правила въезда с 1 августа: новый список стран красной и зеленой зон

Минздрав будет менять списки красной и зеленой зон каждые 7 дней / МОЗ

Минздрав принял решение расширить список стран красной зоны с 60 до 120 по причине негативной динамики распространения коронавирусной инфекции в данных государствах. Также украинцы и иностранцы столкнутся с новыми правилами въезда в Украину.

Министерство здравоохранения опубликовало новый список стран в субботу, 1 августа.

Теперь Украина определяет в группу стран красной зоны те государства, где число заражений на 100 тысяч населения за последние 2 недели превышает количество заболеваний в Украине за аналогичный период. Вторым показателем выступает число инфицированных людей за последние 14 дней с учетом превышения количества заражений за прошедшие 2 недели на 30%. До этого Киев классифицировал страны красной зоны по принципу количества активных заболевших на 100 тысяч населения.

Страны красной зоны

Китай

Венгрия

Грузия

Германия

Чехия

Болгария

Албания

Черногория

Польша

Франция

Россия

Страны зеленой зоны

Украина

Швеция

Португалия

Хорватия

Беларусь

Великобритания

Турция

Словения

Египет

Италия

Подробный список стран красной и зеленой зон можно посмотреть на сайте Министерства здравоохранения.

Замглавы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что людям, которые приезжают из стран зеленой зоны в Украину, следует иметь в наличии полис медицинского страхования. Двухнедельную самоизоляцию и тесты на COVID-19 проходить не нужно.

Правила въезда в Украину из стран красной зоны

Наличие полиса медицинского страхования

Прохождение 14-дневной самоизоляции или готовность в течение суток сделать ПЦР-тест на COVID-19

можно приехать на территорию Украины с уже готовым тестом, однако он должен быть сделан не позже, чем за 48 часов до того, как человек пересекает украинскую границу

Министерство здравоохранения обещает обновлять список стран красной и зеленой зон каждую неделю.Читайте такжеКарантин в Украине с 1 августа: какие города попали в красную, оранжевую и желтую зоны

Ранее такие меры анонсировал глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, это поможет адаптировать украинские критерии к европейским стандартам и упростит украинцам понимание вопросов пересечения границ.