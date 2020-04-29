Никаких экспресс-тестов: как Минздрав считает больных Ковидом в Украине

В Минздраве назвали источник выявления коронавируса / УНИАН

Коронавирус в Украине по состоянию на утро среды, 29 апреля, обнаружили у 9866 человек. В Минздраве рассказали, что за последние сутки в стране выявили +456 новых случаев заболевания коронавирусом 2020. Жертвами Ковида в Украине стали 250 человек, а вылечились 1103 человека.

Это официальная статистика. Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине единственным утвержденным источником выявления китайского коронавируса является ПЦР-тестирование.

При этом Степанов уточнил, что в Минздраве не тестируют с помощью экспресс-тестов, однако это не запрещено.

"В соответствии со стандартами, в том числе тестирования, которые утверждены Минздравом, единственным источником установления диагноза "коронавирусная болезнь" является именно ПЦР-тестирование", - подчеркнул глава Минздрава в ходе брифинга 29 апреля.

Читайте такжеЗакроют рынки: в Минздраве поставили жесткое условие по смягчению карантинаНапомним, во вторник, 28 апреля, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что совсем скоро в Украине может наступить пик пандемии коронавируса. Однако украинцы смогут это предотвратить, если будут соблюдать правила противоэпидемиологических ограничений.

По его словам, в ситуации пика медицинская система не сможет оказать надлежащую помощь всем нуждающимся, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности.

"Если мы будем соблюдать все карантинные мероприятия, то я уверен, что пик маловероятен", - подчеркнул министр.