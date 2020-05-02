Космические цены: СМИ рассказали, как наживаются на телах умерших от коронавируса

В столичном крематории поставили условие родственникам умершего / УНИАН

В Киеве ритуальные фирмы выставляют сумасшедшие цены на свои услуги для родственников людей, умерших от коронавируса.

Как рассказал киевлянин Игорь, который потерял от коронавируса мать и отца, ритуальное агентство Петр Великий запросило за транспортировку тела умершего от коронавируса в крематорий и сопутствующие услуги 23 тысячи 950 гривен.

"Это по похоронам мамы. Потом, правда, сбросили до 21 тысячи, а потом еще до 19 тысяч 150 гривен. И это без крематория. Еще 2 тысячи гривен крематорий обошелся", - сообщил он Апострофу.

По его словам, в столичном крематории ему заявили о том, что принимают катафалки только от Петра Великого.

При этом попытка воспользоваться услугами волонтеров не увенчалась успехом: "Мы ездили в крематорий, и там нам объяснили, что с другими машинами они не работают, а работают только с теми, кто имеет соответствующую лицензию на перевозку усопших от коронавируса".

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Поскольку в крематории отказались принимать тело умершего на катафалке волонтеров, семье вновь пришлось обратиться к услугам Петра Великого.

В то же время из-за общественного резонанса ритуальная фирма скинула прайс на катафалк до 8 тысяч гривен.

Напомним, в Украине зарегистрировано 11 тысяч 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели.