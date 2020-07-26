Можно ли подцепить COVID-19 на пляжах и в бассейнах: в Минздраве предупредили украинцев

Коронавирусом можно заразиться на пляже / УНИАН

Коронавирусной инфекцией можно заразиться на пляжах и в местах массового скопления людей. Путь передачи COVID-19 через воду научными исследованиями пока не подтвержден. Однако коронавирус можно подцепить от инфицированного человека в воде, который находится близко от других людей.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья при Минздраве в комментарии к результатам исследования ученых.

Согласно заключению американских ученых Центра контроля и профилактики заболеваний, на данный момент нет доказательств, что коронавирус может передаваться через воду в бассейнах, спа-центрах и джакузи – дезинфицирующие средства пагубно влияют на распространение подобного рода инфекций.

В свою очередь, исследователи Elsevier считают, что доказательства о наличии коронавируса в воде крайне несостоятельны: пока научно не подтверждено, что SARS-CoV-2 может передаваться даже через загрязненную воду.Читайте такжеКарантин в Украине: врач рассказал, почему может произойти крах из-за COVID-19

Таким образом, в Минздраве отметили, что возможность заражения коронавирусом наиболее вероятна только в местах массового скопления людей. Вирус передается вне зависимости от того, находятся люди на суше или в воде.

Следовательно, путь заражения COVID-19 следует от человека к человеку во время разговоров или кашля. Есть вероятность подцепить коронавирус в том случае, если инфицированный, например, проплывал мимо другого человека и кашлял.

Как защитить себя от заражения COVID-19

Соблюдать социальную дистанцию

Регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфицирующими средствами

Носить защитную маску на лице

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине подтверждено еще 920 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на территории страны установлено 64 849 случаев COVID-19.