Врач-инфекционист рассказала, чем опасен COVID-19 в Украине

Коронавирус в Украине - какие симптомы несут главную опасность / pixabay.com

Коронавирус в Украине лечить сложно из-за стремительного развития болезни и общей сложности терапии. В доказательство своих слов врач-инфекционист Ольга Голубовская привела пример болезни своей коллеги.

"Наша сотрудница, 48 лет, заболела остро, поступила в первый день болезни (пятница) с температурой 39,5 градусов, сатурацией без кислорода 91-93%, пневмонией (снимок слева). Через день – выраженная одышка, выраженная отрицательная рентгенологическая динамика (снимок справа), быстро прогрессирующая дыхательная недостаточность с ухудшающимися лабораторными показателями, температура все дни фебрильная", – описала ситуацию Голубовская у себя в Facebook.

Читайте такжеУченые выяснили, кто болеет коронавирусом в легкой формеОна подчеркнула, что терапия остается очень сложной, ведь трудно предсказать, у кого как будет протекать коронавирус, какие он преподнесет сюрпризы.

"Однако на сегодняшний день вырисовывается четкая тенденция – путем тщательного динамичного наблюдения надо уметь выделять угрожающие состояния, риски тяжелого течения и радикально вмешиваться серьезными препаратами до развития крайне тяжелых состояний. Конечно, в критических условиях работы это бывает трудно. Но по-другому никак", – резюмировала профессор.

Коронавирус в Украине - какие симптомы несут главную опасность / facebook.com/ogolubovska

Ранее Ольга Голубовская перечислила главные риски вакцины от китайского вируса. Врач заявила, что даже после изобретения вакцины будет риск повторно заболеть коронавирусом.

Напомним, врач объяснил, заразны ли пациенты с легкой формой COVID-19. Коронавирус не так страшен, как его "малюют", считает Евгений Дубровский.