Врач рассказал, какие болезни мешают лечению коронавируса

Сопутствующие болезни усложняют лечение COVID-19 / Reuters

Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией зачастую усложняет наличие у людей сопутствующих болезней, которые затрудняют течение заболевания.

Об этом заявил врач областной клинической больницы Закарпатской области Богдан Гук в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, больницы региона переполнены больными COVID-19.

"Мы работаем на грани переполнения больниц. В нашей больнице практически свободных мест нет", - сказал доктор. Он также добавил, что у всех заболевших коронавирусом пациентов преимущественно средняя и тяжелая степень заболевания.

Также он акцентировал внимание на том, что у многих пациентов ранее были диагностированы сопутствующие болезни.Читайте также"Китайцы пудрили мозги всем": вирусолог рассказала, был ли шанс остановить коронавирус

"Например, в терапии №1 из 27 пациентов 14 – с сахарным диабетом. Большинство пациентов имеют сопутствующую патологию: сердечную, неврологическую, пациенты с инсультами", - отметил врач, утверждая, что помимо коронавирусной инфекции приходится лечить патологии соматических заболеваний. В такой ситуации доктора фактически лечат сразу несколько болезней одновременно.

По состоянию на 8 июля в Украине установлено 50 414 случаев заражения китайской коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 заразились еще 807 украинцев.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что при определенных обстоятельствах Украина может стать новым эпицентром коронавирусной инфекции в Европе.