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Стало известно, сколько больных Covid-19 в Украине попадают в реанимацию

В общемировом рейтинге украинцы занимают умеренную позицию.

9 июля 2020, 22:21
коронавирус,пробирка
В Украине каждый пятый пациент с коронавирусом попадает в реанимацию / УНИАН

В Украине с начала эпидемии коронавируса вели статистику и выяснили, что каждый пятый инфицированный Covid-19 пациент оказывается в отделении интенсивной терапии.

Как сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья, с апреля по июнь 2020 года госпитализировали 18 724 пациентов с коронавирусом, 3472 из них нуждались в реанимации.

Уточняется, что 18-19% госпитализированных пациентов с коронавирусом нуждались в помощи в отделениях интенсивной терапии. Если подвести общий итог, то госпитализация понадобилась менее чем половине пациентов с Covid-19.

Читайте такжеКоронавирус захватывает мир: в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19По сведениям чиновников медицины, уровень количества пациентов в отделениях интенсивной терапии в Украине меньше общемирового – 18-19% против 25%. Общее число госпитализированных с установленным коронавирусом в июне выросло на 28%. Однако ситуация остается стабильной и перегрузки больниц нет.

В НСЗУ констатировали, что на лечение пациентов с коронавирусом выделили медицинским учреждениям почти 1,7 миллиарда гривен.

Ранее ученые заявили, что мир находится фактически на пороге второй волны нашествия коронавирусной инфекции. Из списка 45 стран, где было зафиксировано самое большое количество заражений, в 10 стремительно растет число новых случаев COVID-19.

Напомним, агентство здравоохранения ООН зафиксировало уже более 11,8 миллионов прецедентов заражения коронавирусом во всем мире. Причем половина из этих случаев зафиксирована за последние полтора месяца.

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