УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Никакого ослабления: Киев и дюжина областей не могут вырваться из-под власти коронавируса

В Киеве показатель загруженности коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, составляет почти 39%.

29 июня 2020, 13:53

коронавирус в Украине
Киев и 12 областей из-за коронавируса не готовы к ослаблению карантина / УНИАН

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля, поэтому по состоянию на 29 июня не все регионы готовы к переходу на очередной этап ослабления карантина – это столица и еще 12 областей.

Об этом сообщили в Минздраве.

В частности, карантин не готовы ослабить Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

По сравнению со вчерашним днем, в список таких регионов добавились Ивано-Франковская и Харьковская области. В то же время, эпидемические показатели позволяют ослабить карантин в Николаевской области, которая еще вчера была в "красной зоне".

Как отметили в Минздраве, переход областей к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен только при условии соответствия определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

В частности, показатель загруженности коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, составляет: в Киеве - почти 39%, на Закарпатье - более 70%, в Черновицкой области - почти 46%, на Волыни - почти 45%, в Винницкой - более 41 %, в Ровенской области - 35,5%.

Отметим, по состоянию на утро понедельника, 29 июня, в Украине официально зарегистрированы 43 628 случаев заражения COVID-19.

За последние 24 часа в Украине выявили +646 случаев заражения китайским коронавирусом.

1147 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались – за сутки злая болезнь убила +18.

Вылечились от коронавируса за сутки 93 человека, всего - 19 027.

Читайте такжеВ Украине впервые госпитализировали рекордное количество больных COVID-19Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за резкого увеличения количества инфицированных возможна нехватка коек в больницах.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", – сказал министр и добавил, что при таком распространении болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй волны, но и третьей.

коронавирус коронавирус в Украине новости Украины Максим Степанов
Сейчас вы просматриваете новость «Никакого ослабления: Киев и дюжина областей не могут вырваться из-под власти коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:46
Маски от выпадения волос в домашних условиях: лучшие 3 рецепта
14:07
Суд перенес заседание по делу о монополии "Тедис" на рынке сигарет
13:57
Новый список стран, для которых ЕС откроет границы с 1 июля: что с Украиной
13:53
Никакого ослабления: Киев и дюжина областей не могут вырваться из-под власти коронавируса Видео
13:27
Зальет и поджарит: синоптик дала прогноз погоды на конец июня Видео
13:23
В России нашли мешки с кровью и документами умерших от COVID-19
13:01
В Луганской области на шахте произошел смертельный инцидент
12:47
"Киев превращается в село": полуголый мужчина на коне заехал в магазин за пивом Видео
12:11
Украина открыла еще 4 пункта пропуска на границе с Венгрией
12:07
"Выстрел в голову": в Николаеве погибла жена депутата облсовета Фото
11:41
"Несъедобное мясо": китайцы подозревают говядину и баранину во вспышке COVID-19 Видео
11:12
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 июня: влиятельный покровитель и процветание Видео
11:09
Сегодня Конституция гарантирует только грядки в Польше и "панель" мнение
10:59
Лукашенко заявил, что коронавирус создали специально Видео
10:03
В Киеве "отступает" коронавирус: свежая статистика Видео
09:58
Попасть в Евросоюз по списку: с 1 июля границы откроют для граждан 15 стран - СМИ Видео
09:33
Части Украины грозят "удары" стихий: каким регионам готовиться Видео
09:22
В Украине процветает "законный" дерибан мнение
09:01
Диетолог разгромила миф о сочетаемости продуктов
08:55
Коронавирус в Украине продолжает буйствовать – за сутки опять сотни больных Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять