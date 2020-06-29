Никакого ослабления: Киев и дюжина областей не могут вырваться из-под власти коронавируса

Киев и 12 областей из-за коронавируса не готовы к ослаблению карантина / УНИАН

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля, поэтому по состоянию на 29 июня не все регионы готовы к переходу на очередной этап ослабления карантина – это столица и еще 12 областей.

Об этом сообщили в Минздраве.

В частности, карантин не готовы ослабить Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

По сравнению со вчерашним днем, в список таких регионов добавились Ивано-Франковская и Харьковская области. В то же время, эпидемические показатели позволяют ослабить карантин в Николаевской области, которая еще вчера была в "красной зоне".

Как отметили в Минздраве, переход областей к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен только при условии соответствия определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

В частности, показатель загруженности коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, составляет: в Киеве - почти 39%, на Закарпатье - более 70%, в Черновицкой области - почти 46%, на Волыни - почти 45%, в Винницкой - более 41 %, в Ровенской области - 35,5%.

Отметим, по состоянию на утро понедельника, 29 июня, в Украине официально зарегистрированы 43 628 случаев заражения COVID-19.

За последние 24 часа в Украине выявили +646 случаев заражения китайским коронавирусом.

1147 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались – за сутки злая болезнь убила +18.

Вылечились от коронавируса за сутки 93 человека, всего - 19 027.

Читайте такжеВ Украине впервые госпитализировали рекордное количество больных COVID-19Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за резкого увеличения количества инфицированных возможна нехватка коек в больницах.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", – сказал министр и добавил, что при таком распространении болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй волны, но и третьей.