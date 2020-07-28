В Минздраве рассказали, когда и сколько украинцев получат вакцину от COVID-19

В Минздраве назали сроки появления вакцины от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус в Украине не сбавляет обороты – в стране уже выявили 66 575 случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали 1629 человек. Весной 2021 года Украина получит вакцину от коронавируса в рамках глобальной программы COVAX, ее хватит минимум для 20% населения.

Об этом во вторник, 28 июля, в ходе встречи с представителями бизнеса рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНИАН.

"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Было поручение президента относительно обеспеченности Украины вакциной против COVID-19, сейчас мы активно над этим работаем и есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках COVAX", - заявил чиновник.

Ляшко подчеркнул, что Минздрав напрямую контактирует с производителями вакцины, чтобы договориться о поставках препаратов за государственный счет, и для того, чтобы предоставить возможность населению покупать эту вакцину самостоятельно.

Главный санитарный врач уточнил, что сейчас 7 производителей вакцины начали третью стадию клинических исследований, до конца этого года будут результаты этих исследований, а на весну получим средства для иммунопрофилактики.

Читайте такжеЛяшко рассказал, при каком условии украинцев наконец пустят в ЕвросоюзНапомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко в эфире Украинского радио назвал впервые ориентировочную стоимость вакцины от коронавируса для украинцев.

По его словам, прививка от COVID-19 будет стоить около 20 долларов, то есть где-то 500 гривен.