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От 210 тыс. грн: в Украине начинают выплаты за медиков-жертв COVID-19

В Украине коронавирус зафиксирован у 5950 медработников.

20 июня 2020, 17:33
Коронавирус в Украине - когда начнутся выплаты семьям погибших медиков
Коронавирус в Украине - когда начнутся выплаты семьям погибших медиков / etcetera.media

Начать страховые выплаты семьям медиков, которые на работе заразились коронавирусом и погибли от COVID-19, Министерство социальной политики обещает со следующей недели.

Отметим, по состоянию на 20 июня, в Украине коронавирус зафиксирован у 5950 медработников.

"Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших за коронавирусной инфекции COVID-19", – сообщает пресс-служба ОП.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько выплатят заболевшим коронавирусом медикам. Если медик погибнет от коронавируса, родственникам выплатят до 1,576 млн грн, рассказал 12 июня глава Минздрава Максим Степанов.

"Если мы говорим о конкретных выплатах – если есть профессиональное заболевание медицинского работника от коронавируса, то выплаты ему составляют до 630 тысяч гривен, в зависимости от степени потери трудоспособности или если была установлена инвалидность. Также были предусмотрены средства, которые выплачиваются семьям погибших медицинских работников. Они составляют 1 миллион 576 тысяч гривен", – рассказал министр.

Также суммы выплат зависят от групп:

  • I группа инвалидности – 840800 грн;
  • II группа инвалидности – 735700 грн;
  • III группы инвалидности – 630600 грн.

Если же врач не работал с инфицированными пациентами, но все равно умер от коронавируса – его семья получит 210 тыс. грн.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине стартовала вторая волна COVID-19. Количество заражений коронавирусной инфекцией растет.

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