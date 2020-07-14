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В МОЗ рассказали, когда Украина получит вакцину от коронавируса

На данный момент переговоры идут, но самой вакцины от COVID-19 еще нет.

14 июля 2020, 12:03
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко оценил шансы Украины получить вакцину от коронавируса / segodnya.ua

Закупку вакцины от коронавируса, который заразил в Украине по состоянию на 14 июля почти 55 тысяч человек, нужно включить в бюджет на следующий год.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Сегодня. При этом он уточнил, что на данный момент переговоры идут, но самой вакцины еще нет.

"Есть только разработки, и буквально недавно председатель Всемирной организации здравоохранения заявил, что ведется 141 разработка вакцины. Я знаю, что велись переговоры с производителем из Европейского Союза. Плюс есть переговоры по мероприятиям в Украине одного из китайских производителей, чтобы провести клинические исследования. Также американские производители говорят, что в случае успешной регистрации вакцины, у них не будет приоритетности стран и они будут распределять вакцину пропорционально для всех, независимо от экономических возможностей", - отметил Ляшко.

Он добавил, что возможную стоимость вакцины от коронавируса сегодня вообще никто не озвучивает, поэтому довольно сложно планировать бюджеты.

"Этот вопрос будет подниматься при планировании бюджета, в который и будет закладываться определенная сумма, которая будете рассчитываться хотя бы на примере гриппа, чтобы закупить вакцину, если она будет успешно протестирована", - резюмировал главный санврач.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начала переговоры по предварительному заказу вакцины от коронавирусной инфекции. Речь идет о препарате Ремдесивир.

Как сообщал Главред, в США обещают выпустить вакцину против COVID-19 до конца лета.

Ранее в России заявили, что успешно завершили тестирование на группе добровольцев якобы первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19.

коронавирус Виктор Ляшко коронавирус в Украине Вакцина новости Украины Covid-19
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