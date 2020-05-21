Когда в Украине закончится первая волна COVID-19: ученые сделали прогноз

Коронавирус может отступить уже осенью / УНИАН

Исследования ученых свидетельствуют о том, что в Украине в целом прогнозируется тенденция к снижению темпа распространения коронавирусной инфекции. Эпидемия COVID-19 на территории страны может завершиться уже в конце сентября этого года, однако не исключено, что уже в осенне-зимний период начнется вторая волна пандемии. Об этом говорится в исследовании под патронатом КПИ им. Сикорского.

"Прогноз выполнен с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation на основе механизма "скользящего окна". Он показал снижение скорости распространения пандемии для Украины на следующие 5 дней с уровнем "плато" - (300-400) новых инфицированных в день и уровнем "плато" для выздоровевших людей (300-350) в день", - отмечают в КПИ.

Согласно прогнозам, в Киеве в следующие пять дней уровень "плато" для новых инфицированных коронавирусной инфекцией людей может составить 40-50 в день, для выздоровевших людей – 20-30 в день.

По мнению ученых КПИ, для Украины важно, что в мае количество ежедневно выздоровевших от COVID-19 планомерно приближается к числу инфицированных, о чем говорят исследования от 1 мая. Предполагается, что уже в конце этого месяца баланс станет положительным и устойчивым. Это станет сигналом спада пандемии коронавирусной инфекции.

Как подчеркивают ученые, согласно результатам их исследований, первая волна коронавируса в Украине завершится до конца сентября этого года. Вторая волна возможна уже этой осенью и зимой, однако амплитуда должна быть меньшей.

Ранее известный врач-инфекционист Василий Курпита заявил, что вторая волна COVID-19 может настигнуть украинцев уже этой осенью.