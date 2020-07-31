Когда ждать критической ситуации с COVID-19 в Украине – прогноз врача

Киев останется в зоне риска в условиях эпидемии COVID-19 / УНИАН

С 1 сентября в зависимости от эпидемической ситуации Украину планируют поделить на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита считает, что на данный момент сложно прогнозировать, какие регионы Украины войдут в ту или иную зону.

Об этом он сказал в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"Очень неблагодарное дело сейчас делать какие-либо прогнозы на такой длительный период, поскольку ситуация меняется достаточно динамично. Все будет зависеть от очень многих факторов", - отметил Курпита.

Он высказал предположение, что к 1 сентября ситуация останется примерно такой же, как и сейчас. По его словам, возможно немного ухудшится эпидемическая ситуация в южных регионах Украины, поскольку традиционно в августе люди могут поехать туда отдыхать.

"Но наиболее критическую ситуацию можно ожидать где-то во второй-третьей неделе октября, когда в Украине традиционно начинается сезон острых респираторных заболеваний", - считает Курпита.

Он добавил, что Киев останется в зоне риска в связи с тем, что это город-миллионник, куда приезжает большое количество людей как из страны, так и из-за границы.

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Как сообщал Главред, врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита считает, что коронавирус COVID-19 вряд ли станет сезонным заболеванием. Коронавирус 2020 будет постоянно с нами, пока не сформируется коллективный иммунитет, или пока не будет создана вакцина.