Комаровский объяснил, кого не атакует коронавирус и как защищаться

Коронавирус в Украине - Комаровский объяснил, кого не атакует вирус / Reuters

Коронавирус в Украине атакует не всех: заболеть в семье может кто-то один, а остальные будут жить рядом, не имея никаких симптомов. Тут всё дело в местном иммунитете человека, пояснил известный украинский врач Евгений Комаровский.

"Есть понятие неспецифического иммунитета. То есть это защитные ворота вокруг нашего организма, так называемый местный иммунитет. Вирус попадает на защитные оболочки, и там работают определенные защитные силы. Там вырабатывается слизь, которая включает в себя лизоцим, интерферон, определенные вещества, которые убивают эти вирусы прямо на месте, не давая им проникнуть внутрь организма", – рассказал врач на своем Youtube-канале.

Читайте такжеКоронавирус "переродился" и стал еще более заразным - ученыеПо его словам, местного иммунитета достаточно, чтобы нейтрализовать большинство инфекций. А вот если он не сработал – тогда в игру ступают так называемые антитела. Причем для каждой болезни антитела – свои, специфические: против Covid-19 – одни, против гриппа – другие и т.д.

"К примеру, к ребенку на слизистые оболочки коронавирус попал, и он его "задавил" без выработки специфических антител, просто своим местным иммунитетом. Поэтому у него ничего не обнаружат. Или когда неспецифический иммунитет не сработал, но ребенку хватило секреторных антител (тех, что в крови не понадобилось) – вот у него обнаружат антитела, хотя симптомов так и не было", – рассказал эксперт.

Он уточнил, что состояние местного иммунитета и количество вируса, которое попадет в организм, и определяют вероятность заражения коронавирусом.

Чтобы снизить вероятность заболеть любым вирусом – включая коронавирус – человек должен следить за тем, чтобы его слизистые оболочки всегда оставались влажными. Ведь влажные оболочки убивают вирус, а сухие – наоборот, фактически являются ячейкой для размножения инфекции.

"Поэтому нужно много пить, дышать чистым прохладным воздухом, следить за его влажностью. Потому что любое отопление, кондиционирование высушивают воздух. Норма влажности 40-60%", – подчеркнул доктор Комаровский.

Напомним, детей атакует смертельный "подручный" Covid-19. У большинства детей, у которых обнаружили новый синдром, были антитела к Covid-19.