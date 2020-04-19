Комаровский раскрыл главный секрет при дезинфекции масок

Комаровский дал совет по дезинфекции масок во время карантина / Скриншот

Известный врач Евгений Комаровский, который ранее шокировал информацией об антисептиках, на этот раз открыл секрет правильной дезинфекции медицинских масок.

По его словам, для того, чтобы продезинфицировать защитную маску достаточно ее постирать в мыльной воде, не обязательно применять спирт.

"Я не понимаю, почему людям всегда хочется засунуть маску в спирт, микроволновку или прокипятить. Почему нельзя просто постирать мыльной водой? Я не понимаю", – возмутился врач на своем канале в YouTube.

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Как сообщил педиатр, для дезинфекции маски достаточно постирать ее. Для этого подойдет мыло, стиральный порошок, белизна и даже средство для мытья посуды. Он отметил, что главное – не стирать их вместе с остальными вещами.

"Проще просто замочить маски в тазике, накидать мыла, моющего средства для посуды, стирального порошка или белизны. Оставить на какое-то время, затем сполоснуть чистой водой, высушить и использовать повторно", – пояснил врач.

Комаровский о коронавирусе

Как писал Главред, Евгений Комаровский, который ранее назвал главную ошибку при лечении коронавируса, назвал причину эпидемии в Италии. Как заявил он на своем YouTube-канале, одной из причин эпидемии коронавируса в Италии могло стать неконтролируемое употребление населением антибиотиков без надобности.

Также напомним, Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса.