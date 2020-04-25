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Комаровский поведал о шансах алкоголиков и наркоманов подцепить коронавирус

25 апреля 2020, 22:54

Известный врач считает, что люди с алко- и наркозависимостью реже болеют уханьской хворью из-за узкого круга общения.

Комаровский
Комаровский объяснил, почему наркоманы реже страдают от коронавируса / Скриншот с instagram.com/doctor_komarovskiy

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский, который ране назвал жуткие последствия пандемии, на этот раз сообщил о шансах заразиться коронавирусом у людей с алкогольной и наркотической зависимостью.

По словам доктора, люди с алко- и наркозависимостью как это ни странно, имеют меньшие шансы подхватить недуг, чем все остальные граждане.

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"Люди, которые употребляют наркотики и занимаются алкоголизмом, они, по большому счету, постоянно находятся в самоизоляции. У них крайне ограниченный контингент знакомых, поэтому у них не так много шансов подцепить коронавирус", - ответил Комаровский на вопрос подписчика в Youtube.

При этом выпить бокал вина или рюмку коньяка может быть полезнее, нежели употребление противовирусных лекарств. Но это только в том случае, если вы не инфицированы.

Также на своем Youtube-канале педиатр отметил, что главное - слушать свой организм. Если хотите спать днем - спите, хотите есть - ешьте, хотите пить - пейте. Это действительно может поднять настроение и укрепить ваш иммунитет.

Советы Комаровского

Ранее Комаровский поделился, что детям первого года жизни в день необходимо менее 1 грамма соли, такое количество соли они могут получить из грудного молока, смеси или из стандартного набора продуктов.

Также известный доктор сообщил, что для того, чтобы продезинфицировать защитную маску достаточно ее постирать в мыльной воде и не обязательно применять спирт.

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