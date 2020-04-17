"Провоцирует рак": Комаровский сообщил, может ли ультрафиолет убить коронавирус

Комаровский рассказал, может ли рентген побороть коронавирус / Скриншот

Китайский коронавирус каждый день уносит жизни украинцев и быстро распространяется по территории нашей страны.

Как заявил в новом видеоролике, опубликованном на YouTube, известный доктор Евгений Комаровский, уханьский вирус невозможно вылечить с помощью ультрафиолета, это может сделать только иммунитет человека.

"Я должен вас расстроить. Рентген и флюорография не убьют вирус… Не занимайтесь глупостями. Убить вирус в организме может только ваш иммунитет. В подавляющем большинстве случаев он это сделает самостоятельно без вашей помощи", – отметил врач.

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Комаровский призвал не пробовать бороться с коронавирусом загоранием под солнцем или используя бактерицидные лампы.

"Обращаю ваше внимание, ультрафиолет – это очень мощный фактор, способствующий онкологии кожи. Рак кожи имеет прямую связь с интенсивностью ультрафиолетового облучения… Вывесить на солнце какую-то одежду – на здоровье, но самим греть на солнце нос, чтоб убить коронавирус – это принципиально неверно", – сказал он.

Как писал Главред, Евгений Комаровский, который ранее назвал главную ошибку при лечении коронавируса, назвал причину эпидемии в Италии. Как заявил он на своем YouTube-канале, одной из причин эпидемии коронавируса в Италии могло стать неконтролируемое употребление населением антибиотиков без надобности.

Также напомним, Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса.