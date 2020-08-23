Коронавирус в Украине продолжает "дикую жатву": за сутки почти 2 тысячи больных

Коронавирус в Украине убил 27 человек за сутки / Reuters

Коронавирус в Украине в последнее время почти ежедневно бьёт рекорды – то число новых случаев заражения зашкаливает, то смертей слишком много. По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в стране выявили 104 958 больных.

Об этом сообщает Минздрав.

За последние сутки в Украине поставили +1987 новых диагнозов.

Злая болезнь убила в Украине 2271 человека, за сутки скончались +27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 500 человек.

Статистика по областям:

Винницкая область - 3592 случая;

Волынская область - 5102 случая;

Днепропетровская область - 1966 случаев;

Донецкая область - 1234 случая;

Житомирская область - 2821 случай;

Закарпатская область - 6987 случаев;

Запорожская область - 1331 случай;

Ивано-Франковская область - 7805 случаев;

Кировоградская область - 764 случая;

г. Киев - 11814 случаев;

Киевская область - 4952 случая;

Львовская область - 13 111 случаев;

Луганская область - 243 случая;

Николаевская область - 981 случай;

Одесская область - 5909 случаев;

Полтавская область - 642 случая;

Ровенская область - 8460 случаев;

Сумская область - 1165 случаев;

Тернопольская область - 4626 случаев;

Харьковская область - 7493 случая;

Херсонская область - 334 случая;

Хмельницкая область - 1946 случаев;

Черновицкая область - 8926 случаев;

Черкасская область - 1286 случаев;

Черниговская область - 1468 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - карта на 23 августа / СНБО

Читайте такжеИз-за "плохой" российской вакцины коронавирус может мутировать - ученыеНапомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине сейчас наступила первая волна китайского коронавируса COVID-19, и она нарастает.

В Украине не было первой волны вируса в то время, когда она была в Европе, поскольку ее в нашей стране просто сбили, рассказал глава государства в интервью телеканалу Україна 24.

В то же время украинский лидер предупредил, что ни количество коек в больницах, ни количество специалистов не смогут выдержать второй или третьей волны коронавируса, если она будет очень мощная.