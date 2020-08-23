Коронавирус в Украине продолжает "дикую жатву": за сутки почти 2 тысячи больных

Злая болезнь COVID-19 убила в Украине более 2270 человек.
Коронавирус в Украине в последнее время почти ежедневно бьёт рекорды – то число новых случаев заражения зашкаливает, то смертей слишком много. По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в стране выявили 104 958 больных.
Об этом сообщает Минздрав.
За последние сутки в Украине поставили +1987 новых диагнозов.
Злая болезнь убила в Украине 2271 человека, за сутки скончались +27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вылечились от коронавируса за сутки 500 человек.
Статистика по областям:
- Винницкая область - 3592 случая;
- Волынская область - 5102 случая;
- Днепропетровская область - 1966 случаев;
- Донецкая область - 1234 случая;
- Житомирская область - 2821 случай;
- Закарпатская область - 6987 случаев;
- Запорожская область - 1331 случай;
- Ивано-Франковская область - 7805 случаев;
- Кировоградская область - 764 случая;
- г. Киев - 11814 случаев;
- Киевская область - 4952 случая;
- Львовская область - 13 111 случаев;
- Луганская область - 243 случая;
- Николаевская область - 981 случай;
- Одесская область - 5909 случаев;
- Полтавская область - 642 случая;
- Ровенская область - 8460 случаев;
- Сумская область - 1165 случаев;
- Тернопольская область - 4626 случаев;
- Харьковская область - 7493 случая;
- Херсонская область - 334 случая;
- Хмельницкая область - 1946 случаев;
- Черновицкая область - 8926 случаев;
- Черкасская область - 1286 случаев;
- Черниговская область - 1468 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте такжеИз-за "плохой" российской вакцины коронавирус может мутировать - ученыеНапомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине сейчас наступила первая волна китайского коронавируса COVID-19, и она нарастает.
В Украине не было первой волны вируса в то время, когда она была в Европе, поскольку ее в нашей стране просто сбили, рассказал глава государства в интервью телеканалу Україна 24.
В то же время украинский лидер предупредил, что ни количество коек в больницах, ни количество специалистов не смогут выдержать второй или третьей волны коронавируса, если она будет очень мощная.