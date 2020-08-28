Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд: почти 2500 новых зараженных

Количество подтвержденных диагнозов увеличилось на + 2438 / Фото pixabay.com

В Украине зафиксированы уже 114 497 случаев заражения китайским коронавирусом. Об этом свидетельствуют свежие данные по состоянию на пятницу, 28 августа.

Об этом сообщает СНБО.

По сравнению с 27 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2438.

Жертвой COVID-19 стал 2 451 человек (+48 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 55 083 человека (+866 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 28 августа / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 27 августа

По состоянию на четверг, 27 августа, в Украине зафиксированы 112 059 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 26 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 974.

Жертвами COVID-19 стали 2 403 человека (+49 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 54 217 человек (+763 за сутки).

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на утро пятницы, 28 августа, в мире зарегистрированы 24 452 629 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки добавились 352 675 новых зараженных.

При этом 831 586 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки от COVID-19 умерли 5 890 человек.

Коронавирус 28 августа - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, с пятницы, 28 августа, иностранным гражданам запрещен въезд в Украину. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров. Ограничения будут действовать до 28 сентября.