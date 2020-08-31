Коронавирус в Украине не сдает позиции: снова более двух тысяч новых зараженных

Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 30 украинцев.
В Украине зафиксированы уже 121 215 случаев заражения китайским коронавирусом. Об этом свидетельствуют свежие данные по состоянию на понедельник, 31 августа.
Об этом сообщает СНБО.
По сравнению с 30 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2141.
Жертвами COVID-19 стали 2 557 человек (+30 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 57 114 человек (+380 за сутки).
Коронавирус в Украине 30 августа
По состоянию на 30 августа в Украине официально зарегистрировали 119 074 случая заражения коронавирусом.
За сутки в Украине поставили + 2096 новых диагнозов.
Болезнь убила в Украине 2527 граждан, за сутки скончались +35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вылечились от коронавируса за сутки 596 человек, всего – 56 734.
Коронавирус в мире - статистика
В целом, коронавирус во всем мире заразил 25 384 579 человек.
Жертвами болезни стали 850 тысяч 591 человек.
Преодолели коронавирус - 17 706 841.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какой тест нужно сдавать для госпитализации с COVID-19.