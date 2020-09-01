Коронавирус в Украине заразил еще более двух тысяч украинцев и убил еще почти полсотни

Количество подтвержденных диагнозов увеличилось на +2088/ УНИАН

В Украине зафиксированы уже 123 303 случая заражения китайским коронавирусом. Об этом свидетельствуют свежие данные по состоянию на вторник, 1 сентября.

Об этом сообщает СНБО.

По сравнению с 31 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2088.

Жертвами COVID-19 стали 2 605 человек (+48 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 57 802 человека (+688 за сутки).

Коронавирус в Украине 1 сентября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 31 августа

По состоянию на понедельник, 31 августа, в Украине были зафиксированы 121 215 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 30 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2141.

Жертвами COVID-19 стали 2 557 человек (+30 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 57 114 человек (+380 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на вторник, 1 сентября, коронавирус во всем мире заразил 25 484 767 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 100 188 человек.

Жертвами болезни стали 850 535 пациентов.

Коронавирус в мире - статистика 1 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине в марте 2021 года. И это оптимистический прогноз.