Коронавирус в Украине заразил еще более двух тысяч украинцев и убил еще почти полсотни

Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 48 человек.
В Украине зафиксированы уже 123 303 случая заражения китайским коронавирусом. Об этом свидетельствуют свежие данные по состоянию на вторник, 1 сентября.
Об этом сообщает СНБО.
По сравнению с 31 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2088.
Жертвами COVID-19 стали 2 605 человек (+48 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 57 802 человека (+688 за сутки).
Коронавирус в Украине 31 августа
По состоянию на понедельник, 31 августа, в Украине были зафиксированы 121 215 случаев заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 30 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2141.
Жертвами COVID-19 стали 2 557 человек (+30 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 57 114 человек (+380 за сутки).
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на вторник, 1 сентября, коронавирус во всем мире заразил 25 484 767 человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились 100 188 человек.
Жертвами болезни стали 850 535 пациентов.
Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине в марте 2021 года. И это оптимистический прогноз.