Коронавирус в Украине не сдается: число новых больных увеличилось еще на почти 2500 человек

Количество подтвержденных диагнозов увеличилось на + 2 495/ УНИАН

В Украине зафиксированы уже 125 798 случаев заражения китайским коронавирусом. Об этом свидетельствуют свежие данные по состоянию на среду, 2 сентября.

Об этом сообщает СНБО.

По сравнению с 1 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 495.

Жертвами COVID-19 стали 2 656 человек (+51 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 58 817 человек (+1015 за сутки).

Коронавирус в Украине 2 сентября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 1 сентября

По состоянию на вторник, 1 сентября, в Украине были зафиксированы 123 303 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 31 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2088.

Жертвами COVID-19 стали 2 605 человек (+48 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 57 802 человека (+688 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на среду, 2 сентября, коронавирус во всем мире заразил 25 749 642 человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 264 875 человек.

Жертвами болезни стали 857 015 пациентов (+6 480 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 2 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине в марте 2021 года. И это оптимистический прогноз.