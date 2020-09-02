Коронавирус в Украине не сдается: число новых больных увеличилось еще на почти 2500 человек

COVID-19 заразились почти 126 тысяч украинцев.
В Украине зафиксированы уже 125 798 случаев заражения китайским коронавирусом. Об этом свидетельствуют свежие данные по состоянию на среду, 2 сентября.
Об этом сообщает СНБО.
По сравнению с 1 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 495.
Жертвами COVID-19 стали 2 656 человек (+51 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 58 817 человек (+1015 за сутки).
Коронавирус в Украине 1 сентября
По состоянию на вторник, 1 сентября, в Украине были зафиксированы 123 303 случая заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 31 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2088.
Жертвами COVID-19 стали 2 605 человек (+48 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 57 802 человека (+688 за сутки).
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на среду, 2 сентября, коронавирус во всем мире заразил 25 749 642 человека.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились 264 875 человек.
Жертвами болезни стали 857 015 пациентов (+6 480 за сутки).
Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине в марте 2021 года. И это оптимистический прогноз.