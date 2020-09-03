Коронавирус в Украине установил антирекорд по числу жертв за сутки

Количество подтвержденных диагнозов увеличилось на +2 430 / УНИАН

По состоянию на четверг, 3 сентября, в Украине зафиксированы уже 128 228 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению со 2 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 430.

Жертвами COVID-19 стали 2 710 человек (+54 за сутки). Это является новым антирекордом по смертельным случаям.

Выздоровели с начала эпидемии 59 676 пациентов (+859 сутки).

Коронавирус в Украине 3 сентября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 2 сентября

Вчера коронавирус в Украине поставил новый антирекорд - были зафиксированы 125 798 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 1 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 495.

Жертвами COVID-19 стали 2 656 человек (+51 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 58 817 человек (+1015 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на четверг, 3 сентября, коронавирус во всем мире заразил 26 031 410 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 281 768 человек.

Жертвами болезни стали 863 028 пациентов (+6 013 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 3 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

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Как сообщал Главред, в Европе уже пять недель подряд растет средний уровень заболеваемости коронавирусом. В некоторых странах он приблизился к показателям марта, когда наблюдался разгар "первой волны" пандемии. Причем болезнь сейчас больше поражает людей молодого возраста.