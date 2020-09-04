Новый антирекорд коронавируса в Украине: за сутки заразились 2723 человека

Количество зараженных коронавирусом стремительно растет / УНИАН

По состоянию на пятницу, 4 сентября, в Украине зафиксирован уже 130 951 случай заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению со 3 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 723.

Жертвой COVID-19 стал 2 761 человек (+51 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 60 613 пациентов (+937 за сутки).

Коронавирус в Украине 4 сентября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 4 сентября

По состоянию на пятницу, 4 сентября, коронавирус во всем мире заразил 26 304 856 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 273 446 человек.

Жертвами болезни стали 868 733 пациентов (+5 705 за сутки).

Коронавирус в мире 4 сентября - карта / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 3 сентября

По состоянию на четверг, 3 сентября, в Украине были зафиксированы 128 228 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению со 2 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 430.

Жертвами COVID-19 стали 2 710 человек (+54 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 59 676 пациентов (+859 сутки).