Коронавирус в Украине 7 сентября: заразились еще несколько тысяч украинцев

Жертвами COVID-19 уже стали 2 877 человек / УНИАН

По состоянию на понедельник, 7 сентября, в Украине зафиксированы уже 138 068 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 6 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 174.

Жертвами COVID-19 стали 2 877 человек (+31 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 62 606 пациентов (+379 за сутки).

Коронавирус в Украине 7 сентября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

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Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Винницкая область - 4406 случаев;

Волынская область - 5883 случая;

Днепропетровская область - 2767 случаев;

Донецкая область - 1630 случаев;

Житомирская область - 3746 случаев;

Закарпатская область - 8091 случай;

Запорожская область - 1931 случай;

Ивано-Франковская область - 10 348 случаев;

Кировоградская область - 858 случаев;

г. Киев - 15276 случаев;

Киевская область - 6278 случаев;

Львовская область - 15 881 случай;

Луганская область - 434 случая;

Николаевская область - 1665 случаев;

Одесская область - 8525 случаев;

Полтавская область - 973 случая;

Ровенская область - 9762 случая;

Сумская область - 1963 случая;

Тернопольская область - 7390 случаев;

Харьковская область - 10 972 случая;

Херсонская область - 500 случаев;

Хмельницкая область - 3195 случаев;

Черновицкая область - 11272 случаи;

Черкасская область - 1950 случаев;

Черниговская область - 2372 случая.

Коронавирус в Украине 7 сентября - статистика / facebook.com/moz.ukr

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Коронавирус в мире - статистика 7 сентября

По состоянию на понедельник, 7 сентября, коронавирус во всем мире заразил 27 103 845 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 221 315 человек.

Жертвами болезни стали 883 339 пациентов (+3 759 за сутки).

Коронавирус в мире 7 сентября - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине - что было ранее: