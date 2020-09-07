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Коронавирус в Украине 7 сентября: заразились еще несколько тысяч украинцев

7 сентября 2020, 08:43

Количество больных Covid-19 в Украине возросло еще на +2174.

коронавирус в Украине
Жертвами COVID-19 уже стали 2 877 человек / УНИАН

По состоянию на понедельник, 7 сентября, в Украине зафиксированы уже 138 068 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 6 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 174.

Жертвами COVID-19 стали 2 877 человек (+31 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 62 606 пациентов (+379 за сутки).

Коронавирус в Украине 7 сентября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

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Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • Винницкая область - 4406 случаев;
  • Волынская область - 5883 случая;
  • Днепропетровская область - 2767 случаев;
  • Донецкая область - 1630 случаев;
  • Житомирская область - 3746 случаев;
  • Закарпатская область - 8091 случай;
  • Запорожская область - 1931 случай;
  • Ивано-Франковская область - 10 348 случаев;
  • Кировоградская область - 858 случаев;
  • г. Киев - 15276 случаев;
  • Киевская область - 6278 случаев;
  • Львовская область - 15 881 случай;
  • Луганская область - 434 случая;
  • Николаевская область - 1665 случаев;
  • Одесская область - 8525 случаев;
  • Полтавская область - 973 случая;
  • Ровенская область - 9762 случая;
  • Сумская область - 1963 случая;
  • Тернопольская область - 7390 случаев;
  • Харьковская область - 10 972 случая;
  • Херсонская область - 500 случаев;
  • Хмельницкая область - 3195 случаев;
  • Черновицкая область - 11272 случаи;
  • Черкасская область - 1950 случаев;
  • Черниговская область - 2372 случая.
Коронавирус в Украине 7 сентября - статистика / facebook.com/moz.ukr

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Коронавирус в мире - статистика 7 сентября

По состоянию на понедельник, 7 сентября, коронавирус во всем мире заразил 27 103 845 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 221 315 человек.

Жертвами болезни стали 883 339 пациентов (+3 759 за сутки).

Коронавирус в мире 7 сентября - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • По состоянию на 6 сентября коронавирус в Украине официально заразил 135 894 человек. За сутки поставили +2107 новых диагнозов COVID-19.
  • 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
  • 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.

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