Коронавирус в Украине 7 сентября: заразились еще несколько тысяч украинцев

Количество больных Covid-19 в Украине возросло еще на +2174.
По состоянию на понедельник, 7 сентября, в Украине зафиксированы уже 138 068 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
По сравнению с 6 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 174.
Жертвами COVID-19 стали 2 877 человек (+31 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 62 606 пациентов (+379 за сутки).
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Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- Винницкая область - 4406 случаев;
- Волынская область - 5883 случая;
- Днепропетровская область - 2767 случаев;
- Донецкая область - 1630 случаев;
- Житомирская область - 3746 случаев;
- Закарпатская область - 8091 случай;
- Запорожская область - 1931 случай;
- Ивано-Франковская область - 10 348 случаев;
- Кировоградская область - 858 случаев;
- г. Киев - 15276 случаев;
- Киевская область - 6278 случаев;
- Львовская область - 15 881 случай;
- Луганская область - 434 случая;
- Николаевская область - 1665 случаев;
- Одесская область - 8525 случаев;
- Полтавская область - 973 случая;
- Ровенская область - 9762 случая;
- Сумская область - 1963 случая;
- Тернопольская область - 7390 случаев;
- Харьковская область - 10 972 случая;
- Херсонская область - 500 случаев;
- Хмельницкая область - 3195 случаев;
- Черновицкая область - 11272 случаи;
- Черкасская область - 1950 случаев;
- Черниговская область - 2372 случая.
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Коронавирус в мире - статистика 7 сентября
По состоянию на понедельник, 7 сентября, коронавирус во всем мире заразил 27 103 845 человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились 221 315 человек.
Жертвами болезни стали 883 339 пациентов (+3 759 за сутки).
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- По состоянию на 6 сентября коронавирус в Украине официально заразил 135 894 человек. За сутки поставили +2107 новых диагнозов COVID-19.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.