Коронавирус в Украине за сутки заразил еще более 2,5 тыс. и убил почти полсотни людей

Коронавирус в Украине убил еще 45 людей за сутки / УНИАН

По состоянию на среду, 9 сентября, в Украине зафиксированы уже 143 030 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 8 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 551.

Жертвами COVID-19 стали 2 979 человек (+45 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 64 703 пациента (+1 157 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине - статистика 8 сентября

По состоянию на вторник, 8 сентября, в Украине были зафиксированы 140 479 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 7 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2411.

Жертвами COVID-19 стали 2 934 человека (+57 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 63 546 пациентов (+940 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 9 сентября

По состоянию на среду, 9 сентября, коронавирус во всем мире заразил 27 570 742 человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 238 309 человек.

Жертвами болезни стали 897 383 пациента (+4 940 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 9 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, заявила, что "добровольно приостановила" клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.