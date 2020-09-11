Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил более трех тысяч человек

Количество больных Covid-19 возросло еще на +3144.
По состоянию на пятницу, 11 сентября, в Украине зафиксированы уже 148 756 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
По сравнению с 10 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 144.
Жертвами Covid-19 стали 3 076 человек (+53 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 67 005 пациентов (+1 128 за сутки).
Коронавирус в мире - статистика 11 сентября
Covid-19 пересек новую миллионную отметку.
Коронавирус во всем мире заразил 28 064 801 человека.
За сутки заразились 298 576 человек.
Жертвами болезни стали 908 257 пациентов (+5 789 за сутки).
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- К утру четверга, 10 сентября, в Украине были зафиксированы 145 612 случаев заражения китайским коронавирусом. Количество подтвержденных случаев увеличилось за сутки на +2582, умерли за 24 часа 44 пациента.
- По состоянию на 9 сентября в Украине были зафиксированы 143 030 случаев заражения китайским коронавирусом. За 24 часа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 551. Жертвами COVID-19 стали 2 979 человек (+45 за сутки).
- По состоянию на 8 сентября в Украине были зафиксированы 140 479 случаев заражения китайским коронавирусом. За 24 часа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2411. Жертвами COVID-19 стали 2 934 человека (+57 за сутки).
Автор: Анна Багрий