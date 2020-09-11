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Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил более трех тысяч человек

11 сентября 2020, 08:48

Количество больных Covid-19 возросло еще на +3144.

Женщины, коронавирус
Коронавирус в Украине убил еще 53 человека за сутки / УНИАН

По состоянию на пятницу, 11 сентября, в Украине зафиксированы уже 148 756 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 10 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 144.

Жертвами Covid-19 стали 3 076 человек (+53 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 67 005 пациентов (+1 128 за сутки).

Сколько больных коронавирусом в Украине 11 сентября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 11 сентября

Covid-19 пересек новую миллионную отметку.

Коронавирус во всем мире заразил 28 064 801 человека.

За сутки заразились 298 576 человек.

Жертвами болезни стали 908 257 пациентов (+5 789 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 11 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • К утру четверга, 10 сентября, в Украине были зафиксированы 145 612 случаев заражения китайским коронавирусом. Количество подтвержденных случаев увеличилось за сутки на +2582, умерли за 24 часа 44 пациента.
  • По состоянию на 9 сентября в Украине были зафиксированы 143 030 случаев заражения китайским коронавирусом. За 24 часа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 551. Жертвами COVID-19 стали 2 979 человек (+45 за сутки).
  • По состоянию на 8 сентября в Украине были зафиксированы 140 479 случаев заражения китайским коронавирусом. За 24 часа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2411. Жертвами COVID-19 стали 2 934 человека (+57 за сутки).

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