Коронавирус в Украине: за сутки - тысячи новых зараженных и 26 смертей

Коронавирус продолжает атаковать Украину / УНИАН

По состоянию на понедельник, 21 сентября, в Украине зафиксированы уже 178 353 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 20 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 675.

Жертвами COVID-19 стали 3 583 человека (+26 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 78 184 пациента (+672 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 21 сентября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 21 сентября

По состоянию на понедельник, 21 сентября, коронавирус во всем мире заразил 30 935 011 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 250 011 человек.

Жертвами болезни стали 959 565 пациентов (+3 722 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 21 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине – что было ранее: