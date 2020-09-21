Коронавирус в Украине: за сутки - тысячи новых зараженных и 26 смертей

Количество больных Covid-19 в Украине за сутки возросло еще на +2 675.
По состоянию на понедельник, 21 сентября, в Украине зафиксированы уже 178 353 случая заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
По сравнению с 20 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 675.
Жертвами COVID-19 стали 3 583 человека (+26 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 78 184 пациента (+672 за сутки).
Коронавирус в мире - статистика 21 сентября
По состоянию на понедельник, 21 сентября, коронавирус во всем мире заразил 30 935 011 человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились 250 011 человек.
Жертвами болезни стали 959 565 пациентов (+3 722 за сутки).
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на утро воскресенья, 20 сентября, коронавирус в Украине официально обнаружили у 175 678 человек.
- В понедельник, 21 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красной зоне" уже нет ни одного областного центра.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.
Автор: Анна Багрий