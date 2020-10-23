Covid-19 в Украине поставил новый антирекорд: 7 517 новых диагнозов за сутки

В стране официально нашли более 330 тысяч больных коронавирусом.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +7 517 человек, установив таким образом новый суточный антирекорд.
По состоянию на пятницу, 23 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 330 396 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами коронавируса стали 6 164 человека. За сутки умер+121пациент.
Выздоровели с начала эпидемии 137 578 пациентов (+2 680 за сутки).
Сколько больных коронавирус в Украине по областям
- Винницкая область - 8923 случая;
- Волынская область - 11 792 случая;
- Днепропетровская область - 12 380 случаев;
- Донецкая область - 8160 случаев;
- Житомирская область - 11 264 случая;
- Закарпатская область - 12 541 случай;
- Запорожская область - 7495 случаев;
- Ивано-Франковская область - 17 705 случаев;
- Кировоградская область - 1858 случаев;
- г. Киев - 33135 случаев;
- Киевская область - 13 958 случаев;
- Львовская область - 26 399 случаев;
- Луганская область - 2985 случаев;
- Николаевская область - 6602 случая;
- Одесская область - 21 128 случаев;
- Полтавская область - 7532 случая;
- Ровенская область - 16 985 случаев;
- Сумская область - 9888 случаев;
- Тернопольская область - 18 613 случаев;
- Харьковская область - 31 592 случая;
- Херсонская область - 2951 случай;
- Хмельницкая область - 12 413 случаев;
- Черновицкая область - 18 811 случаев;
- Черкасская область - 7704 случая;
- Черниговская область - 7582 случая.
Коронавирус в Киеве - статистика 23 октября
За минувшие 24 часа обнаружены +635 новых случаев заражения Covid-19 в Киеве. Это суточный антирекорд по числу заражений с начала эпидемии коронавируса.
По состоянию на пятницу, 23 октября, в столице зафиксировали уже 33 135 пациентов с диагнозом коронавирус.
В течение суток +14 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 656 киевлян.
За минувшие сутки выздоровели 185 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 489 жителей Киева.
Коронавирус в мире – статистика 23 октября
По состоянию на утро пятницы коронавирус в мире заразил уже 41 641 309жителей планеты.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки поставили 469 972 новых диагноза Covid-19. Это рекордное число поставленных диагнозов за сутки.
Жертвами болезни стали 1 136 503 пациента (+5 897 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.
Тем временем в Европе за сутки 22 октября обнаружили более 217 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе поставили почти 8 миллионов диагнозов Covid-19. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев заражения коронавирусом является Франция, Великобритания, Испания, Италия, Россия, Чехия и Украина, которая занимает 11 место.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на четверг, 22 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 322 879 человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +7 053 человека, установив таким образом предыдущий суточный антирекорд.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинские ученые и медики закончили доклиническую фазу испытаний вакцины от коронавируса Covid-19. Причем она имеет хорошие перспективы использования. По словам чиновника, в ближайшее время начнется клиническая фаза испытаний вакцины, ее профинансирует государство.
- Глава государства Владимир Зеленский заверил, что готов рискнуть и испробовать на себе украинскую вакцину от коронавируса.
- Инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что ситуация с коронавирусом Covid-19 в Украине может улучшиться ближе к марту.
- Коронавирус 2020 передается воздушно-капельным путем. Размер капли ученые учитывали при определении безопасной дистанции, на которой коронавирус не зацепит человека, который находится рядом с зараженным Covid-19. Оказалось, что ученые ошиблись с размером выдыхаемой капли в 10 раз.