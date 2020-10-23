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Covid-19 в Украине поставил новый антирекорд: 7 517 новых диагнозов за сутки

23 октября 2020, 08:51

В стране официально нашли более 330 тысяч больных коронавирусом.

коронавирус
Коронавирус в Украине рванул вперед/ pixabay.com

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +7 517 человек, установив таким образом новый суточный антирекорд.

По состоянию на пятницу, 23 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 330 396 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса стали 6 164 человека. За сутки умер+121пациент.

Выздоровели с начала эпидемии 137 578 пациентов (+2 680 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 23 октября / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирус в Украине по областям

  • Винницкая область - 8923 случая;
  • Волынская область - 11 792 случая;
  • Днепропетровская область - 12 380 случаев;
  • Донецкая область - 8160 случаев;
  • Житомирская область - 11 264 случая;
  • Закарпатская область - 12 541 случай;
  • Запорожская область - 7495 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 17 705 случаев;
  • Кировоградская область - 1858 случаев;
  • г. Киев - 33135 случаев;
  • Киевская область - 13 958 случаев;
  • Львовская область - 26 399 случаев;
  • Луганская область - 2985 случаев;
  • Николаевская область - 6602 случая;
  • Одесская область - 21 128 случаев;
  • Полтавская область - 7532 случая;
  • Ровенская область - 16 985 случаев;
  • Сумская область - 9888 случаев;
  • Тернопольская область - 18 613 случаев;
  • Харьковская область - 31 592 случая;
  • Херсонская область - 2951 случай;
  • Хмельницкая область - 12 413 случаев;
  • Черновицкая область - 18 811 случаев;
  • Черкасская область - 7704 случая;
  • Черниговская область - 7582 случая.
Коронавирус в Украине 23 октября / facebook.com/moz.ukr

Коронавирус в Киеве - статистика 23 октября

За минувшие 24 часа обнаружены +635 новых случаев заражения Covid-19 в Киеве. Это суточный антирекорд по числу заражений с начала эпидемии коронавируса.

По состоянию на пятницу, 23 октября, в столице зафиксировали уже 33 135 пациентов с диагнозом коронавирус.

В течение суток +14 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 656 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 185 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 489 жителей Киева.

Коронавирус в мире – статистика 23 октября

По состоянию на утро пятницы коронавирус в мире заразил уже 41 641 309жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки поставили 469 972 новых диагноза Covid-19. Это рекордное число поставленных диагнозов за сутки.

Жертвами болезни стали 1 136 503 пациента (+5 897 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 23 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

Тем временем в Европе за сутки 22 октября обнаружили более 217 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе поставили почти 8 миллионов диагнозов Covid-19. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев заражения коронавирусом является Франция, Великобритания, Испания, Италия, Россия, Чехия и Украина, которая занимает 11 место.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на четверг, 22 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 322 879 человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +7 053 человека, установив таким образом предыдущий суточный антирекорд.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинские ученые и медики закончили доклиническую фазу испытаний вакцины от коронавируса Covid-19. Причем она имеет хорошие перспективы использования. По словам чиновника, в ближайшее время начнется клиническая фаза испытаний вакцины, ее профинансирует государство.
  • Глава государства Владимир Зеленский заверил, что готов рискнуть и испробовать на себе украинскую вакцину от коронавируса.
  • Инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что ситуация с коронавирусом Covid-19 в Украине может улучшиться ближе к марту.
  • Коронавирус 2020 передается воздушно-капельным путем. Размер капли ученые учитывали при определении безопасной дистанции, на которой коронавирус не зацепит человека, который находится рядом с зараженным Covid-19. Оказалось, что ученые ошиблись с размером выдыхаемой капли в 10 раз.

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