Covid-19 в Украине поставил новый антирекорд: 7 517 новых диагнозов за сутки

Коронавирус в Украине рванул вперед/ pixabay.com

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +7 517 человек, установив таким образом новый суточный антирекорд.

По состоянию на пятницу, 23 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 330 396 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса стали 6 164 человека. За сутки умер+121пациент.

Выздоровели с начала эпидемии 137 578 пациентов (+2 680 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 23 октября / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирус в Украине по областям

Винницкая область - 8923 случая;

Волынская область - 11 792 случая;

Днепропетровская область - 12 380 случаев;

Донецкая область - 8160 случаев;

Житомирская область - 11 264 случая;

Закарпатская область - 12 541 случай;

Запорожская область - 7495 случаев;

Ивано-Франковская область - 17 705 случаев;

Кировоградская область - 1858 случаев;

г. Киев - 33135 случаев;

Киевская область - 13 958 случаев;

Львовская область - 26 399 случаев;

Луганская область - 2985 случаев;

Николаевская область - 6602 случая;

Одесская область - 21 128 случаев;

Полтавская область - 7532 случая;

Ровенская область - 16 985 случаев;

Сумская область - 9888 случаев;

Тернопольская область - 18 613 случаев;

Харьковская область - 31 592 случая;

Херсонская область - 2951 случай;

Хмельницкая область - 12 413 случаев;

Черновицкая область - 18 811 случаев;

Черкасская область - 7704 случая;

Черниговская область - 7582 случая.

Коронавирус в Украине 23 октября / facebook.com/moz.ukr

Коронавирус в Киеве - статистика 23 октября

За минувшие 24 часа обнаружены +635 новых случаев заражения Covid-19 в Киеве. Это суточный антирекорд по числу заражений с начала эпидемии коронавируса.

По состоянию на пятницу, 23 октября, в столице зафиксировали уже 33 135 пациентов с диагнозом коронавирус.

В течение суток +14 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 656 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 185 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 489 жителей Киева.

Коронавирус в мире – статистика 23 октября

По состоянию на утро пятницы коронавирус в мире заразил уже 41 641 309жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки поставили 469 972 новых диагноза Covid-19. Это рекордное число поставленных диагнозов за сутки.

Жертвами болезни стали 1 136 503 пациента (+5 897 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 23 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

Тем временем в Европе за сутки 22 октября обнаружили более 217 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе поставили почти 8 миллионов диагнозов Covid-19. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев заражения коронавирусом является Франция, Великобритания, Испания, Италия, Россия, Чехия и Украина, которая занимает 11 место.

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