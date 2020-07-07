Шальная прибыль: журналисты узнали, кто в Украине зарабатывает на коронавирусе

Журналисты узнали, как в Украине зарабатывают на коронавирусе / Reuters

Коронавирус в Украине выявили у почти 50 тысяч человек в Украине. При этом одни граждане четко соблюдают все советы Минздрава, чтобы не заразиться, а другие громогласно заявляют, что это все выдумки. Но есть и те, для кого эпидемия – мать родная и шальная прибыль.

О том, как зарабатывают на коронавирусе, сказано в сюжете "Гроші" на Главреде.

В Украине от коронавируса умерли уже 28 медиков. И пока большинство врачей самоотверженно борются со смертельной болезнью, некоторые из них помогают фармацевтической мафии зарабатывать на пандемии.

"На борьбу с коронавирусом в украинском бюджете заложено 66 миллиардов гривен. Более 2 миллиардов уже потратили. И если бы все закупки совершили по схеме, как в случае с аппаратами для выявления коронавируса, то из бюджета могли украсть минимум 50 миллионов гривен", - сказано в сюжете.

По информации авторов сюжета, в апреле больницы Харькова, Николаева и Житомира отчитались о высоких достижениях – закупке аппаратов для лабораторного тестирования.

"Врачи Николаевской больницы сообщили, что получили на закупку оборудования около 1,4 миллиона гривен, и смогли сэкономить, за счет чего закупили тесты. В больнице Житомира устроили помпезное открытие лаборатории для тестирования больных коронавирусом", - уточнили в сюжете.

Кандидат биологических наук Денис Билько, который более 20 лет имеет дело с оборудованием, на котором можно тестировать коронавирус, шокирован неэффективностью закупленных аппаратов.

Со слов эксперта, 85 проб за два часа. Именно столько делает ПЦР-аппарат стоимостью 30 тысяч долларов. Это французский аппарат, за который заплатили благотворители. По такой цене их можно было купить в апреле.

"Но такая техника больницам была не нужна. Потому что в Житомире, Харькове и Николаеве купили аппараты ценой около 1,3 миллиона гривен, которые работают в 34 раза медленнее. Они оказались на 70% дороже, чем французские аналоги", - отметили в сюжете.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии достижения показателя активных больных в 60 на 100 тысяч населения карантин в Украине будет усилен.

"Мы ответственно относимся к послаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост (уровня заболеваемости). Чтобы не потерять экономику, отчего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости", - заявил он в интервью BBC Украина.