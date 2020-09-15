Коронавирус в Украине "ломанулся" вперед – за сутки почти три тысячи больных

От коронавирусной болезни за время эпидемии в Украине вылечились 70 тысяч человек.
Коронавирус в Украине рванул вперед – в последний месяц в стране ежедневно выявляют по несколько тысяч случаев заражения. По состоянию на утро вторника, 15 сентября, в стране официально зарегистрировали 159 702 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +2905 новых диагнозов Covid-19.
Жертвами коронавирусной болезни за время эпидемии стали 3264 человека, за сутки скончались +53 жителя Украины с подтвержденным диагнозом Covid-19.
Вылечились от коронавируса за сутки 1267 человек, всего – 70 810.
Коронавирус в Киеве - статистика на 15 сентября
По состоянию на утро вторника, 15 сентября, в столице зафиксировали 17 714 случаев заражения, сообщает СНБО.
За последние сутки в Киеве выявили 285 новых случаев Covid-19, при этом 11 зараженных скончались - это новый рекорд.
Всего коронавирус убил в Киеве 283 человека.
По состоянию на утро вторника, 15 сентября, еще 80 жителей столицы, у которых ранее диагностировали Covid-19, выздоровели. Всего в Киеве победили злую болезнь 5385 жителей.
Коронавирус в мире – статистика на 15 сентября
По состоянию на утро вторника, 15 сентября, в мире зарегистрированы 29 190 588 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 927 245 пациентов.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 11 сентября Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обновленное эпидемическое зонирования начнет действовать с понедельника, 14 сентября.
- 11 сентября коронавирус в Украине побил очередной антирекорд – за сутки выявили 3144 больных COVID-19.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.