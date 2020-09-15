Коронавирус в Украине "ломанулся" вперед – за сутки почти три тысячи больных

Коронавирус в Украине ломанулся вперед / pixabay.com

Коронавирус в Украине рванул вперед – в последний месяц в стране ежедневно выявляют по несколько тысяч случаев заражения. По состоянию на утро вторника, 15 сентября, в стране официально зарегистрировали 159 702 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +2905 новых диагнозов Covid-19.

Жертвами коронавирусной болезни за время эпидемии стали 3264 человека, за сутки скончались +53 жителя Украины с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 1267 человек, всего – 70 810.

Коронавирус в Украине - карта на 15 сентября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 15 сентября

По состоянию на утро вторника, 15 сентября, в столице зафиксировали 17 714 случаев заражения, сообщает СНБО.

За последние сутки в Киеве выявили 285 новых случаев Covid-19, при этом 11 зараженных скончались - это новый рекорд.

Всего коронавирус убил в Киеве 283 человека.

По состоянию на утро вторника, 15 сентября, еще 80 жителей столицы, у которых ранее диагностировали Covid-19, выздоровели. Всего в Киеве победили злую болезнь 5385 жителей.

Коронавирус в мире – статистика на 15 сентября

По состоянию на утро вторника, 15 сентября, в мире зарегистрированы 29 190 588 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 927 245 пациентов.

Коронавирус в мире - карта на 15 сентября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее: