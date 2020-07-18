Ляшко рассказал, когда коронавирус в Украине начнет свирепствовать / УНИАН

Коронавирус в Украине не собирается отступать. Несмотря на ослабление карантина, в Министерстве здравоохранения ожидают сезонное увеличение числа инфицированных COVID-19, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом Ляшко рассказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24".

По его словам, нужно предпринять все меры, чтобы не допустить широкой волны заболеваемости.

"С осторожностью нужно относиться к началу осеннего периода, когда у нас происходит сезонный рост гриппа. Это будет ноябрь, это первая волна, февраль, это вторая волна. Тогда у нас может состояться большой рост. Здесь нам надо подготовиться", - заявил Ляшко.

Читайте такжеКарантин в Киеве продлится 1,5 года - ГоспродпотребслужбаНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что адаптивный коронавирусный карантин в Украине будет продлен как минимум до 31 августа 2020 года.

По его словам, в ведомстве уже подготовили проект постановления о продлении карантина. Кроме того, в Украине введут новые критерии оценки уровня распространения коронавируса.