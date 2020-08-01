Ляшко объяснил, почему в Украине обострилась ситуация с COVID-19

Виктор Ляшко объяснил ухудшение ситуации с коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время ведет себя непредсказуемо, а число новых случаев заражения ежедневно растет. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на увеличение новых случаев COVID-19 повлияло ослабление карантина и увеличение тестирования.

Об этом Ляшко сказал на брифинге 1 августа.

"Рост количества случаев заболеваемости в Украине вызван ослаблением карантинных мероприятий", - сказал Ляшко.

По его словам, Украина опять вышла на определенное "плато".

"Украина с 8 по 27 июля находилась на так называемом "плато" в отношении процентов выявленных случаев по сравнению с тестированием. Если мы посмотрим на количество тестирований, то оно у нас ежедневно растет. И за вчера мы сделали рекордное количество тестирований ПЦР", - заявил он.

Ляшко также отметил, что в последние два дня намечается тенденция к увеличению количества подтвержденных случаев до 8% по отношению к количеству тестов.

Отметим, по состоянию на утро субботы, 1 августа, в Украине официально зафиксировали 71 056 случаев заражения китайским коронавирусом.

За последние 24 часа в Украине выявили +1172 новых случаев заражения.

1709 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 556 человек, всего – 39 308.

Читайте также"Непутевое решение": в Луцке отказались ужесточать карантинНапомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко в эфире Украинского радио назвал впервые ориентировочную стоимость вакцины от коронавируса для украинцев.

По его словам, прививка от COVID-19 будет стоить около 20 долларов, то есть где-то 500 гривен.