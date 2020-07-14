Ляшко озвучил сценарий распространения коронавируса в Украине осенью

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко оценил риски того, что осенью может осложниться ситуация с коронавирусом в Украине на фоне массовых заражений гриппом и ОРВИ.
По его словам COVID-19 – это новая инфекция, поэтому делать прогнозы достаточно сложно.
"Многие эксперты предполагали, что COVID-19 будет иметь сезонность, однако сейчас это не явно выражено, особенно в странах Восточной Европы", - сказал Ляшко в интервью Сегодня.
Главный санврач призвал украинцев уже сейчас делать прививки от гриппа. Тем временем в МОЗ прорабатываются варианты бесплатной вакцинации людей, входящих в группу риска (медики, работники полиции), чтобы предупредить сочетание двух опасных болезней.
Как сообщал Главред, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что Украине удастся предотвратить вторую волну коронавирусной инфекции только в том случае, если вирус утратит свою агрессивность или же будет изобретена эффективная вакцина от COVID-19.
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Напомним, по состоянию на вторник, 14 июля, в Украине зафиксирован 54 771 случай заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 13 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +638.
Жертвами COVID-19 стали 1 412 человек (+14 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 27 154 человека (+651 за сутки).