УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ляшко озвучил сценарий распространения коронавируса в Украине осенью

COVID-19 – это новая инфекция, поэтому делать прогнозы достаточно сложно.

14 июля 2020, 11:45
коронавирус
Коронавирус в Украине заразил уже почти 55 тысяч человек / Reuters

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко оценил риски того, что осенью может осложниться ситуация с коронавирусом в Украине на фоне массовых заражений гриппом и ОРВИ.

По его словам COVID-19 – это новая инфекция, поэтому делать прогнозы достаточно сложно.

"Многие эксперты предполагали, что COVID-19 будет иметь сезонность, однако сейчас это не явно выражено, особенно в странах Восточной Европы", - сказал Ляшко в интервью Сегодня.

Главный санврач призвал украинцев уже сейчас делать прививки от гриппа. Тем временем в МОЗ прорабатываются варианты бесплатной вакцинации людей, входящих в группу риска (медики, работники полиции), чтобы предупредить сочетание двух опасных болезней.

Как сообщал Главред, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что Украине удастся предотвратить вторую волну коронавирусной инфекции только в том случае, если вирус утратит свою агрессивность или же будет изобретена эффективная вакцина от COVID-19.

Читайте такжеКогда будет вторая волна COVID-19 в Украине: в Киеве назвали сроки

Напомним, по состоянию на вторник, 14 июля, в Украине зафиксирован 54 771 случай заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 13 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +638.

Жертвами COVID-19 стали 1 412 человек (+14 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 27 154 человека (+651 за сутки).

коронавирус коронавирус карта коронавирус новости коронавирус в Украине новости Украины Виктор Ляшко Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко озвучил сценарий распространения коронавируса в Украине осенью». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

12:08
Адвокат Трампа оставил Украину без Крыма
12:03
В МОЗ рассказали, когда Украина получит вакцину от коронавируса
11:56
Тренировка памяти: названы натуральные средства
11:45
Ляшко озвучил сценарий распространения коронавируса в Украине осенью
11:43
Генри Кавилл боролся с Хиссрич за каждую реплику Геральта в Ведьмаке
11:17
Парламент легализовал игорный бизнес Видео
11:15
МИД: Украинцев начали пускать еще в две страны – теперь их 25 Видео
11:04
Путин "обнулением" подписал себе приговор мнение
11:00
Раскрыли схему, как украинцев дурят за границей в отелях
10:42
Экс-депутат Госдумы сказал, почему Кремлю выгодно падение рейтинга Зеленского
10:32
Карантин в Украине собрались продлить – новые сроки и меры Видео
10:31
Тело Найи Риверы нашли в озере - что показала экспертиза
10:28
Развод и влияние на детей: 10 последствий
10:27
Коронавирус в Украине и мире 14 июля: число зараженных перевалило за 13 миллионов
10:07
Карантин в Одессе усилен: кто должен меньше работать
10:06
Стрельба в Бердянске: пьяный мужчина открыл огонь по детям Фото
10:04
Предложенное Кабмином снижение зеленого тарифа является недостаточным – нардеп Нагорняк
09:57
Чем опасно превращение собора Святой Софии в Турции в мечеть мнение
09:33
"Новый зашквар с Тищенко": Велюр снова "наплевал" на правила Видео
09:29
Вакцина против COVID-19: в США обещают выпустить препарат до конца лета
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять