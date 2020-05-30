Ляшко пояснил причину заражения украинских медиков Covid-19

Ляшко напомнил, что в Украине коронавирусом болеют медики / УНИАН

Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко констатировал, что в нашей стране чрезмерно высокий уровень заболеваемости Covid-19 среди медицинских работников.

"Это комплексная проблема. И Украина не является уникальной страной. Количество случаев инфицирования среди медицинских работников высокое в разных странах. У нас 20% - да, это большой показатель. Но этому есть объяснение. Потому что вопросом инфекционного контроля, т.е. профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней (без разницы каких: капельная группа, воздушно-капельная, контактных) в нашей стране довольно мало уделялось внимания", - цитирует Ляшко Радио Свобода.

По словам чиновника, на инфицирование медиков повлияли различные факторы. Врачи были недостаточно защищены, в том числе, по причине несовершенной системы здравоохранения.

"Поэтому, когда мы говорим о том, почему так много, потому что в построенной в самой системе здравоохранения, когда мы говорим, что не было разработано маршрутов пациентов, не было зонирования, четко зон, где опасно, где безопасно и чистая зона, вопрос выходов из боксов и мероприятия в ординаторских, как оно это все должно происходить, где должна проводиться дезинфекция - все это было только в учебных процессах, а на практике инфекционная служба была не готова", - подытожил Ляшко.

Коронавирус в Украине

Напомним, главный санврач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что нулевая статистика заболеваемости китайским коронавирусом Covid-19 в Украине может быть зафиксирована в июне.

Также Ляшко заявил, что население Украины сможет избежать ожидаемой осенью второй волны китайского коронавируса Covid-19 либо в случае запуска процесса массовой вакцинации, либо же если инфекция ослабнет и перестанет вызывать заболевания.