УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Главный санврач посоветовал, как избежать роста заражения Covid-19

30 мая 2020, 23:38

Чиновник рекомендует строго соблюдать эпидемиологические нормы.

Ляшко
Ляшко рассказал, как избежать роста заболеваемости / УНИАН

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в правительстве разрабатывают методики, которые позволят избежать в будущем в Украине вспышки Covid-19.

"Если мы будем придерживаться прописанных противоэпидемиологических норм, в принципе рост не должно произойти. Если будут сознательно нарушаться все эти прописанные нормы, может быть рост случаев коронавирусной инфекции", – цитирует его Радио Свобода.

По словам Ляшко, чиновники анализируют ситуацию и рассматривают вариант роста заболеваемости после послабления карантина. Поэтому работают по тем направлениям, которые могут спровоцировать вспышку коронавируса в отдельных регионах страны.

Читайте такжеНазваны новые возможные симптомы коронавируса"Мы в ежедневном анализе показываем, кто и где, в каком регионе что позволил открыть, ставим галочку и отслеживаем, что может быть на пятый, седьмой день, десятый день. Тогда ретроспективно посмотрим, как та или иная сфера экономики, могла повлиять на рост случаев коронавирусной болезни", – сказал Ляшко.

Санврач полагает, что запуск метро, возобновление работы магазинов и торгово-развлекательных центров не должны спровоцировать рост инфицирования Covid-19.

"Позволяют открывать магазины в торгово-развлекательных центрах при условии соблюдения противоэпидемиологических норм. В стране это разрешили сделать еще с 11 мая. Определенные регионы, области выбрали решение и продлили срок ограничения в торгово-развлекательных центрах, и только сейчас будут начинать", – добавил Ляшко.

Коронавирус в Украине

Напомним, главный санврач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что нулевая статистика заболеваемости китайским коронавирусом Covid-19 в Украине может быть зафиксирована в июне.

Также Ляшко заявил, что население Украины сможет избежать ожидаемой осенью второй волны китайского коронавируса Covid-19 либо в случае запуска процесса массовой вакцинации, либо же если инфекция ослабнет и перестанет вызывать заболевания.

Виктор Ляшко коронавирус новости эпидемия коронавируса коронавирус в Украине Covid-19 новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Главный санврач посоветовал, как избежать роста заражения Covid-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:40
Крутые поздравления с последним днем весны – картинки, открытки и гиф
00:19
День блондинок 2020: какой сегодня праздник 31 мая и что нельзя делать
30 мая, суббота
23:38
Главный санврач посоветовал, как избежать роста заражения Covid-19
23:13
Покорили космос: SpaceX успешно запустила на МКС ракету с людьми Видео
22:58
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 30 мая Видео
22:46
В РФ поставили жесткий диагноз якутскому шаману, изгонявшему Путина
22:40
Мятный маникюр 2020 - самый нежный маникюр на лето: новинки и фото Фото
22:29
В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие области в опасности
22:04
"Больные лузеры": Трамп вскипел из-за "следа Путина" в массовых беспорядках
21:54
В Одессе активисты дали отпор полицейским из-за застройки пляжа Фото
21:24
Евросоюз сделал резкий выпад в адрес США из-за конфликта с ВОЗ
21:19
Ляшко пояснил причину заражения украинских медиков Covid-19 Видео
20:59
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 мая: выигрыш, подарок и большие трудности Видео
20:58
"Ждите до конца года": в Китае сделали громкое заявление о вакцине от Covid-19
20:54
Российские СМИ внезапно удалили пародию Галкина на Путина Видео
20:25
Разборки в Броварах: появилось видео задержания подозреваемых Видео
20:02
В Кабмине надумали повысить норму потребления газа - кому и на сколько
19:42
В США SpaceX впервые отправляет астронавтов в космос: видеотрансляция Видео
19:30
"Вы — го*но": босс украинского клуба высказался после отмены матча из-за коронавируса
19:29
Комаровский поведал, как не подцепить опасный вирус через деньги
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять