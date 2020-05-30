Главный санврач посоветовал, как избежать роста заражения Covid-19

Ляшко рассказал, как избежать роста заболеваемости / УНИАН

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в правительстве разрабатывают методики, которые позволят избежать в будущем в Украине вспышки Covid-19.

"Если мы будем придерживаться прописанных противоэпидемиологических норм, в принципе рост не должно произойти. Если будут сознательно нарушаться все эти прописанные нормы, может быть рост случаев коронавирусной инфекции", – цитирует его Радио Свобода.

По словам Ляшко, чиновники анализируют ситуацию и рассматривают вариант роста заболеваемости после послабления карантина. Поэтому работают по тем направлениям, которые могут спровоцировать вспышку коронавируса в отдельных регионах страны.

Читайте такжеНазваны новые возможные симптомы коронавируса"Мы в ежедневном анализе показываем, кто и где, в каком регионе что позволил открыть, ставим галочку и отслеживаем, что может быть на пятый, седьмой день, десятый день. Тогда ретроспективно посмотрим, как та или иная сфера экономики, могла повлиять на рост случаев коронавирусной болезни", – сказал Ляшко.

Санврач полагает, что запуск метро, возобновление работы магазинов и торгово-развлекательных центров не должны спровоцировать рост инфицирования Covid-19.

"Позволяют открывать магазины в торгово-развлекательных центрах при условии соблюдения противоэпидемиологических норм. В стране это разрешили сделать еще с 11 мая. Определенные регионы, области выбрали решение и продлили срок ограничения в торгово-развлекательных центрах, и только сейчас будут начинать", – добавил Ляшко.

Коронавирус в Украине

Напомним, главный санврач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что нулевая статистика заболеваемости китайским коронавирусом Covid-19 в Украине может быть зафиксирована в июне.

Также Ляшко заявил, что население Украины сможет избежать ожидаемой осенью второй волны китайского коронавируса Covid-19 либо в случае запуска процесса массовой вакцинации, либо же если инфекция ослабнет и перестанет вызывать заболевания.