Когда Украина и мир сокрушат COVID-19: Ляшко сделал прогноз и назвал сроки

Ляшко считает, что уже весной мир станет на шаг ближе к преодолению COVID-19 / УНИАН

В будущем мир справится с пандемией коронавирусной инфекции – компании занимаются активной разработкой вакцины и препаратов для лечения. Уже весной следующего года может быть достигнут серьезный прогресс в борьбе с COVID-19.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио.

По его словам, вакцина от коронавируса может появиться уже весной 2021 года. Работа ученых в данном направлении позволяет сделать прогноз, согласно которому пандемия коронавирусной инфекции будет преодолена.

"С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут или препараты для лечения или вакцина, поскольку разработки вакцины ведутся. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно", - считает Ляшко.Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире 23 июля: за сутки заразились 279 тысяч человек

Также он подчеркнул, что в данный момент Минздрав акцентирует внимание на том, чтобы увеличить количество проведения тестов на коронавирус и значительно расширить сеть лабораторий, позволяющую реализовать такие исследования.

По состоянию на утро четверга, 23 июля, в Украине 61 851 прецедент заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 подцепили еще 856 украинцев.

Напомним, правительство приняло решение о продлении карантина на территории Украины до 31 августа.