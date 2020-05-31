Ляшко рассказал о второй волне коронавируса и когда наступит пик

Ляшко рассказал о второй волне коронавируса / УНИАН

Коронавирус в Украине выявили у более 23 тысяч человек. В то же время власти начали отменять карантин, запустили метро и общественный транспорт. Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что эпидемия немного пошла на спад, хотя не исключает второй волны коронавируса в Украине осенью.

"Осенью не должно быть похожей ситуации... Мы ожидаем, что может быть вторая волна, но мы готовимся к этой второй волне. Мы сейчас видим, как работали наши карантинные мероприятия, которые были внедрены во время первой волны, мы знаем, что и как можно запускать. Можно сейчас уже подходить, вводя адаптивный карантин. Мы знаем, какие ограничения работают сегодня, какие не работают", – рассказал Ляшко в интервью "Радио Свобода"

По его словам, сейчас же в Украине эпидемию вывели на определенное т.н. "плато", когда среднесуточное количество новых больных не растет и даже уменьшается.

"Пик – это достижение наибольшего количества случаев. Наибольшее количество случаев – мы ни разу не перешли 600. То есть мы говорим, что пик у нас растянут во времени. Мы его переназвали в "плато". И такая же ситуация, как у нас, на территории Польши. Они также вышли на определенное "плато". И уже более 40 дней находятся в этом диапазоне количества новых случаев, которые регистрируются в Польше. Так же и в Украине. У нас была регистрация 400-500 случаев. Сейчас мы регистрируем около 300 случаев в сутки", – сказал Ляшко.

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"Это комплексная проблема. И Украина не является уникальной страной. Количество случаев инфицирования среди медицинских работников высокое в разных странах. У нас 20% - да, это большой показатель. Но этому есть объяснение. Потому что вопросом инфекционного контроля, т.е. профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней (без разницы каких: капельная группа, воздушно-капельная, контактных) в нашей стране довольно мало уделялось внимания", - сказал Ляшко.