В Украине еще не закончилась первая волна коронавируса - Ляшко

Виктор Ляшко рассказал о второй волне коронавируса / УНИАН

Коронавирус в Украине после ослабления карантина ускорил темпы. Но о второй волне говорить еще рано, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом Ляшко заявил в рэфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что по результатам двух-трех дней нельзя говорить о новой волне.

"Мы будем оценивать это в динамике. Как минимум, надо подождать семь дней, чтобы увидеть рост и увидеть инкубационный период. Инкубационный период - мы говорим о 14 дней. Но 80% всех случаев болезни возникает на 5-7 день после контакта", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что в Украине не фиксируют пикового роста заболевания.

"Мы смотрим динамику. Сегодня мы не видим пикового роста. Мы не будем говорить о второй волне, поскольку у нас еще первая не закончилась", - сказал Ляшко.

Добавим, что за последние несколько суток в Украине фиксировали примерно по 700 случаев заражения коронавирусом.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире на 13 июня: заболели 130 тысяч человек за суткиНапомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что резкое увеличение новых случаев китайской хвори связано с ослаблением карантина.

"Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления. Новые смягчения дают результаты - открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Все это приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", - заявил Ляшко.