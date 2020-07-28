Вакцина против гриппа на фоне пандемии коронавируса стала дефицитом - Ляшко

Главный санитарный врач подчеркнул, что украинцы должны вовремя вакцинироваться от гриппа.
На фоне пандемии коронавируса вакцина против гриппа становится дефицитом, заявил во вторник, 28 июля, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Об этом Ляшко заявил на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией, сообщает Укринформ.
"Мы делаем все возможное, чтобы закупить вакцину от гриппа для медицинских работников, мы понимаем, что до того, как появится вакцина против COVID-19, вакцина против гриппа становится огромным дефицитом, поскольку сознательные страны уже сейчас заказывают огромное количество доз вакцины для того, чтобы предотвратить ко-инфекции, когда будет объединяться грипп с коронавирусной болезнью. Это значительно усложнит оказание медицинской помощи", - сказал Ляшко.
При этом главный санитарный врач подчеркнул, что украинцы должны вовремя вакцинироваться от гриппа.
"Чтобы избежать коллапса медицинской системы в период сезонного роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в сочетании с пандемией COVID-19 необходимо, чтобы граждане сознательно относились к своему здоровью, в частности вовремя вакцинировались от гриппа", - сказал Ляшко.
По его словам, в Украине в период эпидемического сезона гриппа и ОРВИ уровень вакцинации от гриппа составляет 0,8-2% от численности населения. В странах ЕС, по его информации, это 70%.
Читайте такжеВакцина от коронавируса станет бесполезной: в Минздраве сделали неожиданное заявлениеНапомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко в эфире Украинского радио назвал впервые ориентировочную стоимость вакцины от коронавируса для украинцев.
По его словам, прививка от COVID-19 будет стоить около 20 долларов, то есть где-то 500 гривен.