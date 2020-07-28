Вакцина против гриппа на фоне пандемии коронавируса стала дефицитом - Ляшко

Виктор Ляшко заявил, что вакцина против гриппа будет в дефиците / УНИАН

На фоне пандемии коронавируса вакцина против гриппа становится дефицитом, заявил во вторник, 28 июля, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об этом Ляшко заявил на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией, сообщает Укринформ.

"Мы делаем все возможное, чтобы закупить вакцину от гриппа для медицинских работников, мы понимаем, что до того, как появится вакцина против COVID-19, вакцина против гриппа становится огромным дефицитом, поскольку сознательные страны уже сейчас заказывают огромное количество доз вакцины для того, чтобы предотвратить ко-инфекции, когда будет объединяться грипп с коронавирусной болезнью. Это значительно усложнит оказание медицинской помощи", - сказал Ляшко.

При этом главный санитарный врач подчеркнул, что украинцы должны вовремя вакцинироваться от гриппа.

"Чтобы избежать коллапса медицинской системы в период сезонного роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в сочетании с пандемией COVID-19 необходимо, чтобы граждане сознательно относились к своему здоровью, в частности вовремя вакцинировались от гриппа", - сказал Ляшко.

По его словам, в Украине в период эпидемического сезона гриппа и ОРВИ уровень вакцинации от гриппа составляет 0,8-2% от численности населения. В странах ЕС, по его информации, это 70%.

Читайте такжеВакцина от коронавируса станет бесполезной: в Минздраве сделали неожиданное заявлениеНапомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко в эфире Украинского радио назвал впервые ориентировочную стоимость вакцины от коронавируса для украинцев.

По его словам, прививка от COVID-19 будет стоить около 20 долларов, то есть где-то 500 гривен.